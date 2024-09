Así es la novedad de 'Gran Hermano 2024' que tira abajo todas las estrategias de los concursantes: cambian las reglas del juego

La nueva edición de 'Gran Hermano' ha cambiado por completo las reglas del juego, y así lo ha comunicado Ion Aramendi a toda la audiencia.

El presentador, a lo largo del debate, ha desvelado las novedosas maniobras del concurso con los nuevos anónimos, y lo cierto es que una de ellas ha sembrado caos y expectación a partes iguales entre la audiencia.

72 horas después de reabrir las puertas tras siete años, la casa de Guadalix de la Sierra ya tiene a sus grandes protagonistas proporcionando contenido para los telespectadores. Y es que en esta edición de 'GH 24' ya han ocurrido los primeros enfrentamientos, han surgido los primeros celos y se han formado las primeras alianzas.

Las estrategias no se quedan atrás, pues los concursantes han sido lo suficientemente avispados para empezar a votar entre ellos las personas que deberían estar fuera de la casa.

Se acabó la maldición del primer expulsado

Pero el equipo de Zeppelin TV tiene un plan que sorprenderá a la audiencia y acabará con las estrategias y maniobras que ya están pensando los concursantes: 'GH' indultará a los primeros eliminados, anunciaba Aramendi.

"Este martes, primeras nominaciones. Y, el jueves, doble expulsión". Y es que, además de estrenar las nominaciones un día distinto al de la gala principal, la eliminación de dos concursantes a la vez tiene truco.

"Hasta que no pasen todos los habitantes por la casa grande, no habrá expulsiones", desvelaba Aramendi. Es decir, Luis, Javier, Jorge, Silvia, Lucía y Violeta irán infiltrándose en la casa a lo largo de las semanas, con la condición de no ser descubiertos, mientras que el resto continuará jugando y pensando que se ejecutarán las dobles eliminaciones.

Sin ampliar mucho más dónde convivirán los expulsados, el programa asegura que quienes resulten perdedores en la palestra de nominados, no saldrán de la competición hasta que los seis integrantes que quedan por llegar a la casa oficial vivan la experiencia dentro de ella.

Este giro busca poner remedio al arrepentimiento de los telespectadores al expulsar a la primera persona del concurso sin saber si podría ser el aspirante ganador. De esta forma, la audiencia tendrá la oportunidad repensar su decisión, observando al concursante que se expulsó desde otra perspectiva y otras condiciones.