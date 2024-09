El nuevo restaurante de Dabiz Muñoz: así es 'Hungry Club Barajas'

Dabid Muñoz, elegido mejor cocinero del mundo en 2021, en 2022 y en 2023 por el prestigiado galardón The Best Chef Awards, no deja de idear nuevos espacios y conceptos. Ahora, se lanza a otro ambicioso proyecto: el de llenar el estómago de los viajeros que llegan a la capital en avión o parten de ella. El restaurante Hungry Club Barajas se ha instalado en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y más adelante se extenderá a los de Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca hasta alcanzar los nueve establecimientos.

"Damos la bienvenida a un paraíso para hedonistas, exploradores y personas inquietas y poco convencionales", ha anunciado el equipo de Dabiz Muñoz en las redes sociales de Hungry Club. Con este local, que ya está abierto al público, el amante de la cocina pretende que la espera hasta el embarque y el almuerzo no sean un trámite más, sino toda una experiencia que solo se puede probar si se va a volar a continuación y por ello se tiene acceso a esa zona de las instalaciones.

Entre los platos que se podrán degustar están el laksa -que es una sopa de fideos originaria del sudeste asiático- por 24,95 euros, un perrito caliente por 13,95 euros, una pizza boloñesa con kimchi, huevo y patatas fritas por 22 euros o la Iberian Pyzza con jamón ibérico por 24,95 euros. Como postre, desayunos o meriendas, en las recetas dulces hay opciones como la bamba de nata con cereales por 4,95 euros, la conocida 'Tarta de queso de la Pedroche' por 16,85 euros o el flat croissant con nubes de azúcar por 4,40 euros, según la carta

Se puede tomar asiento en la barra o en una mesa y también es posible adquirir las comidas para llevar, en un formato muy cómodo para desplazarse por el aeropuerto con cajas que se podrán subir al avión.

Hungry Club es un negocio regido por dos manos, en una colaboración entre la empresa de Dabiz Muñoz, Grupo UniverXO con Avolta, una compañía internacional que gestiona tiendas y restaurantes aeropuertuarios en decenas de ciudades por todo el mundo. El restaurante se encuentra en la tienda principal del edificio T4 Satélite y su horario es de lunes a sábado, de 8:00 a 0:00 horas.

¿Cuántos restaurantes tiene Dabiz Muñoz?

El chef madrileño Dabiz Muñoz posee cinco restaurantes. Tres de ellos se encuentran en Madrid -DiverXO, StreetXO, RavioXO-, por los que ha recibido varias estrellas Michelin y soles Repsol. El primero de ellos se enfoca en la gastronomía fusión, el segundo combina la cocina asiática y la española en una propuesta moderna, más informal y con unos precios más económicos y, el tercero, una mixtura de elemenos japoneses e italianos, especializado en pastas.

También se ha inaugurado este año otro StreetXO en Dubái, con el mismo planteamiento 'lowcost'. Y además, dirige su emprendimiento de comida a domicilio que opera en Barcelona y en Madrid, GoXO, y del que también aparecen de vez en cuando food trucks en estas dos ciudades y en Marbella.