Esto es lo que puedes esperar del evento anual de Apple: del iPhone 16 a los nuevos AirPods

Será hoy, lunes 9 de septiembre cuando se darán a conocer las características principales de los nuevos productos que protagonizarán el evento de Apple. Entre los más esperados, las funciones que tiene el iPhone 16 y todos sus respectivos modelos: Plus, Pro y Pro Max.

Eso sí, el teléfono no es la única novedad que se espera: desde AirPods, iPads o Apple Watches, el nuevo evento de Apple tendrá un gadget para cualquier usuario.

El evento empezará a las 19:00 horas de España bajo el lema 'It's Glowtime', como recoge en la invitación enviada a medios de comunicación. Aunque el gran protagonista es el iPhone 16, lo cierto es que la cita de hoy podría marcar un antes y un después con la presentación de las funciones de inteligencia artificial 'Apple Intelligence'.

Estas son las novedades que se abordarán

Nuevos AirPods

Se espera que Apple lance unos nuevos auriculares AirPods Max, con una mejor cancelación de ruido, audio adaptativo y USB-C. Se lanzarán junto con los AirPods 4 de gama baja. Los planes de la compañía elevan la producción a entre 20 y 25 millones de unidades, muy por encima de los modelos anteriores.

Con estos nuevos modelos, Apple reemplazaría la segunda y la tercera generación de los AirPods con un nuevo diseño y una funda de carga con USB-C y cancelación de ruido activa.

iPhone 16

La marca sigue apostando por las pantallas grandes y, por tanto, el nuevo iPhone 16 tendrá la mayor pantalla de la historia, nada menos que 6,86 pulgadas si hablamos del iPhone 16 Pro Max. Además, los smartphones tendrán una mayor autonomía, mayor protección de la batería, cinco colores disponibles y un nuevo botón háptico situado en el lateral.

Apple Watch

La tendencia de continuar aumentando el tamaño de los dispositivos se extiende, también, a los Apple Watches. Así, los dispositivos no serán solo más grandes, sino también más finos. Para los más extravagantes, se incorporarán nuevas correas imantadas, eso sí, has de saber que estas no serán compatibles con modelos de Apple Watch anteriores.