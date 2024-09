El excelente truco de una experta de limpieza para mantener a raya la suciedad en tus gafas

Las gafas de ver y de sol son algunos de los elementos que más utilizamos en nuestro día a día. Las dejamos sobre la mesilla de la habitación, las echamos al bolsillo, nos las colgamos del escote de la camiseta o las transportamos de un lugar a otro en el bolso, pero no siempre las cuidamos adecuadamente. Con un mal uso, pueden acabar rayadas y llenas de suciedad, lo que podría perjudicar a nuestra visión o acortar su vida útil.

Para mantenerlas en buen estado durante nuestra rutina cotidiana, se deben limpiar los cristales con ayuda de un paño suave de gamuza o de microfibra. Pero no es la única parte de las gafas a la que hay que prestar atención: a menudo olvidamos que la montura también acumula mucha suciedad.

Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como La Ordenatriz, que tiene un impresionante éxito, ya que cuenta con 1,6 millones de seguidores en Instagram que son fieles a sus consejos de limpieza y organización en el hogar, ha compartido su técnica para dejar libre de huellas de dedos, polvo y residuos de sudor las gafas. ¡Toma nota!

Cómo limpiar la montura de las gafas

La Ordenatriz ha explicado su troco para limpiar las varillas de las gafas que se apoyan sobre las orejas. Solo hay que pulverizar con laca de pelo y frotar inmediatamente con una esponja con agua. Antes de hacerlo, es muy importante tapar los cristales con un paño o con cinta de pintor o de carrocero, para asegurarse de que quedan perfectamente protegidos y no dañarlos. Si les cayera laca a los cristales, se debe retirar lo más rápido posible con ayuda de un paño empapado en alcohol.

Además, es fundamental que el estropajo sea suave y que solo se moje en agua, no en ninguna sustancia más, que podría reaccionar con la laca. Se debe operar justo a continuación de rociar la laca, ya que si esperamos y lo dejamos actuar, después podría no desprenderse el producto. Si no se obtiene el resultado deseado, se puede repetir el proceso si es necesario.

Así, nos aseguraremos de que las gafas queden en perfectas condiciones. Esta experta de limpieza ha matizado que si los cristales están rayados o estropeados, lo mejor es acudir directamente a la óptica: "Aunque hay algún truco para recuperarlos, no vale la pena jugar con la visión", ha insistido La Ordenatriz.