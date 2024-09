David Broncano trae a 'La Revuelta' los invitados que Pablo Motos no puede conseguir

No es ningún secreto, que el estreno este lunes 9 de septiembre de 'La Revuelta', llegue a las noches de La 1, para agitar las noches televisivas y competir nada menos que con 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Tras un fichaje muy sonado por parte de TVE, David Broncano trae a la pública un formato fresco y diferente que promete atraer a un público joven que hacía tiempo no se pasaba por ahí. El estreno será a las 21:40 horas, en 'acess prime time' y Broncano no estará solo: viene acompañado de una lista de invitados que promete revolucionar la televisión.

Esta es una de las grandes bazas con las que 'La Revuelta' juega. Ser capaz de traer a invitados que a Pablo Motos se le resisten. Mientras 'El Hormiguero' se ha convertido en el escenario por excelencia para la promoción de películas, discos y libros. Por su parte, Broncano tiene un toque especial que consigue que algunos famosos digan "sí" solo por el placer de sentarse con él y pasar un buen rato entre risas. Y aquí es donde el presentador podría marcar la diferencia.

Políticos, streamers, deportistas... ¡Y mucho más!

En un primer momento, se han barajado personalidades que probablemente nunca aceptarían una invitación de Motos. Es el caso de Pedro Sánchez, en medio de toda la polémica tras el fichaje del David Broncano por TVE, podría aparecer en la cadena pública para romper el hielo y hablar en un tono desenfadado sobre el tema. Otro de los grandes nombre, es el de Ibai Llanos, quien ha rechazado varias veces acudir a 'El Hormiguero'. El streamer ya ha demostrado su simpatía por Broncano en otras ocasiones y cabe la posibilidad de un hipotético encuentro entre ambos. Incluso, se ha especulado con una dupla junto a Gerard Piqué, que aunque ha estado en ambos programas, es posible que el futbolista prefiera hacer equipo con Ibai en este nuevo escenario.

Otros grandes nombres incluyen a Pau Gasol, Blanca Portillo o Najwa Nimri, quienes nunca han querido pasar por el plató de Motos, pero sí lo han hecho junto a Broncano en 'La Resistencia'. Incluso figuras internacionales como Beyoncé, Jennifer López o Rihanna, que jamás han visitado 'El Hormiguero', podrían dejarse seducir por el ambiente relajado y menos "familiar" del nuevo 'show'.

Un invitado muy particular

A pesar de que desde el programa no quieren desvelar nada, los seguidores de Broncano ya están haciendo apuestas sobre quiénes podrían ser los primeros invitados de su nuevo programa.

Mientras tanto, Pablo Motos se prepara para competir recurriendo a grandes personalidades en un intento de mantener su posición de líder en audiencia, nombres como Lamine Yamal, Victoria Federica o Javier Cámara serán los invitados en la semana de estreno de su contrincante.

Por su parte, uno de los nombres más mencionados para inaugurar 'La Revuelta' es Cristiano Ronaldo, tras el lanzamiento de su canal de YouTube, ‘UR Cristiano’. Su pareja, la modelo y empresaria Georgina Rodríguez, también figura en la lista de posibles invitados. Incluso el ámbito político tiene cabida en las especulaciones, en las que Broncano ha dejado caer que le gustaría tener a Mariano Rajoy como uno de sus favoritos.

El expresidente es sin duda un personaje de lo más particular y así lo ha reflejado Broncano en una de las ruedas de prensa del programa: "Me encantaría entrevistar a Mariano Rajoy en la primera semana", comentó Broncano durante la presentación de La Revuelta, añadiendo que "sería muy divertido". "Lo conozco, y cuando te saluda diciéndote que ha desayunado un ‘kivi’, ya te ríes", bromeó.

Las expectativas están por todo lo alto, y muchos creen que 'La Revuelta' tiene el potencial de dar la sorpresa y competir de tú a tú con el imbatible 'El Hormiguero'. Con un enfoque más fresco y una lista de invitados que podría ser un auténtico golpe de efecto, Broncano y su equipo están listos para plantar cara en esta nueva batalla por la audiencia. ¿Será suficiente su carisma y la química con sus invitados para destronar a Motos?