'The New York Times' lo tiene claro: estos son los mejores sitios de España para comer

¡Ahhh la gastronomía de España! Tan variada, tan rica y tan única. La gastronomía española es motivo de orgullo para la inmensa mayoría de los españoles y reconocida mundialmente por su diversidad y calidad. Elegir cuál es el mejor lugar de España para comer no es cosa menor. Es algo tan difícil como regiones o pueblos tiene este país con forma de piel de toro. La cocina tradicional y la vanguardista compiten sin llegar a ser rivales: la una y la otra, una maravilla para los sentidos.

España tiene como pocos países pueden presumir un abanico gastronómico tan impresionante, desde la comida mediterránea, como la del Cantábrico, la del interior peninsular como la que se degusta en sus archipiélagos, así que poder decidir en qué lugar se come mejor se antoja una tarea muy copicada.

No obstante, uno de los destinos que mejor representa esta riqueza culinaria es La Rioja, una región famosa por su vino, pero también por su variada oferta gastronómica. Recientemente, el prestigioso medio estadounidense The New York Times destacó algunos de los restaurantes imperdibles de la región, recomendados por el periodista de viajes y gastronomía David Farley.

En ruta por La Rioja

La Cueva del Chato

La Cueva del Chato, situada a unos 40 kilómetros de la capital riojana, es un acogedor restaurante dirigido por el señor Torrecilla y su esposa. Farley describe su menú como una celebración de la cocina rústica, destacando platos como espárragos blancos con salsa de champiñones, un contundente guiso de caparrones con morcilla, panceta y chorizo, y un espectacular chuletón que es la joya del lugar.

Bodega Pimiento

En el municipio de Tirgo, la Bodega Pimiento resplandece en un edificio del siglo XVII. Los hermanos que regentan este restaurante ofrecen clásicos de la región como las patatas a la riojana y las chuletillas al sarmiento. Farley, impresionado por la autenticidad de estos platos, compartió su experiencia en Instagram, describiendo la comida como "Rioja en estado puro".

Casa Comidas Irene

En el pequeño pueblo de Viniegra de Abajo, se encuentra Casa Comidas Irene, un lugar donde la tradición se fusiona con la sencillez. Con un menú de tres platos por solo 22 euros, este restaurante es un tesoro escondido. Farley disfrutó de un timbal de patata con chorizo, acompañado de un guiso de chorizo ahumado y frijoles rojos, y quedó encantado con la calidez del lugar.

Casa Tila

El restaurante Casa Tila se especializa en arroces, siendo el más destacado el arroz seco de conejo y caracoles. Aunque ofrecen una gran variedad de tapas, los arroces, siempre hechos por encargo, son el alma del restaurante.

Alameda

Finalmente, Alameda se erige como un auténtico templo de la gastronomía, según palabras de un comensal que Farley cita. Conocido por su extensa carta de vinos y un entrecot a la parrilla que el periodista calificó como "el mejor filete que he comido en España", Alameda es la culminación perfecta de un recorrido gastronómico por La Rioja.