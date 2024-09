Roi Méndez se toma con humor los retrasos del Cercanías: 'He intentado usar el método Roberto Leal

Roi Méndez, el carismático cantante gallego que conocimos en Operación Triunfo 2017, no deja pasar una sola ocasión para demostrar su inigualable sentido del humor. Esta vez, el artista ha hecho de un inconveniente con los trenes de Cercanías de Madrid un nuevo motivo de risa.

Desde su participación en el programa musical, Roi Méndez ha destacado no solo por su talento musical, sino también por su carisma y su agudo sentido del humor. Tras lanzar su álbum debut 'Mi Lógico Desorden' y varios sencillos como 'Plumas', ha seguido consolidando su carrera en la música y en televisión, donde su simpatía y cercanía lo han convertido en uno de los favoritos del público.

Entre bodas y trenes

El miércoles 4 de septiembre, Roi fue uno de los afectados por las averías en el servicio de Cercanías, pero lejos de perder la calma, lo convirtió en un momento divertido. Durante el programa Espejo Público, el reportero captó a Roi mientras esperaba en la estación. Con su característica sonrisa, el cantante comentó: “Estoy esperando para coger el Cercanías para irme a mi casa y me dice que busque otra alternativa”. Incluso Susanna Griso no pudo evitar sumarse al humor y responder desde el plató: “Maldita la gracia, ¿no? Que se lo toma con humor”.

“me preguntarán por aitana, la boda de ana guerra… QUÉ OPINAS DE LOS TRENES??” jajajjajajajaja le amo pic.twitter.com/cLLI9Mn2Mc — Lucía (@etvullveure_) September 4, 2024

Pero la cosa no quedó ahí. Roi, siempre activo en sus redes sociales, compartió el vídeo del momento haciendo un guiño a su gran amigo Roberto Leal. “He cogido un tren a las cinco de la mañana de Santiago a Madrid. Nada más llegar, recién despierto, los cámaras acuden a mí. He intentado utilizar el método Roberto Leal para aparentar normalidad, pero se me ha escapado una risa sin sentido", comentó entre risas. Sin duda, el cantante ha aprendido de uno de los mejores presentadores en eso de mantener la compostura.

Para añadir más humor a la situación, en sus historias de Instagram Roi siguió bromeando: "Uh, prensa, prensa. Me preguntarán sobre Aitana o la boda de Ana Guerra. Bueno, voy a poner mi mejor cara". ‘¿Qué opinas sobre los trenes?’", dijo, haciendo referencia a las clásicas preguntas que recibe sobre sus amigas de OT.

Una vez más, Roi Méndez nos demuestra que su sentido del humor es tan contagioso como su música. ¡Así da gusto enfrentarse a los problemas!