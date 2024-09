Así es la novia de Abraham Mateo, Esty CG, la modelo e 'influencer' que era su fan

Que Abraham Mateo es un romántico ya era sabido por todos desde que era un adolescente. El cantante, del que se viralizaron sus vídeos buscando el amor cuando aún estaba empezando con sus primeros pinitos en la música -su éxito Señorita a los 14 años, que causaba auténtico furor-, finalmente ha acabado encontrando una pareja estable como tanto ansiaba, ahora que su carrera artística también ya está bastante consolidada. Ha sido Esty CG la que ha despertado su interés y hace más de un año que mostraron ante todo el mundo su relación.

Aunque en un principio lo habían mantenido en privado, en La Velada del Año 3 organizada por Ibai Llanos en 2023, el gaditano no dudó en mostrar ante todo su público su euforia tras haber ganado en el combate de boxeo amateur a Ampeter con un apasionado beso de película con Esty mientras se fundían en un abrazo delante de todo el estadio. "Te amo y ese cinturón te lo mereces más que nadie", fueron las palabras que ella en aquel momento le dedicó en una publicación de Instagram para celebrar con orgullo la victoria de su novio.

“Fue ganarme el cinturón y necesitaba verla y darle un beso. No pensé nada más. Me daban igual las cámaras y todo el mundo, solo quería darle un beso y es lo que me apetecía”, explicaría él después en el programa de televisión Así es la vida.

Ahora, ha pasado otro año más. Abraham Mateo y Esty siguen derrochando felicidad juntos en todas las imágenes de sus viajes y planes que comparten en sus redes sociales: en un estadio de fútbol en Miami, bajo la Torre Eiffel en París, en un campo de golf o en cualquier rincón del mundo.

Quién es Esty CG, pareja de Abraham Mateo

Cuando era pequeña, con diez años Esty CG era muy fan de Abraham Mateo e iba a sus conciertos. Quién le iba a decir que una década después serían pareja y que ella le mostraría todas aquellas fotografías y recuerdos que aún conserva el día que se conocieron en una discográfica, cuando acudieron a grabar juntos un TikTok para una promoción. Entonces, después empezarían a hablar, cristalizarían un vínculo y acabarían juntos en marzo de 2023.

Estíbaliz es madrileña, tiene 20 años y es conocida como Esty CG en redes sociales. La joven es modelo e influencer y acumula más de 100.000 seguidores en Instagram y cerca de 875.000 en TikTok. Esta creadora de contenido publica fotos y vídeos sobre estilo de vida, maquillaje y moda, humor, bailes, tendencias, campañas publicitarias, viajes y posados.

Esty CG lleva trazando esta carrera profesional desde 2018 y siempre muestra sus deslumbrantes ojos azules y su despampanante belleza en docenas de imágenes en las que no suelen faltar los comentarios de su novio, Abraham Mateo, que la alaba con devoción, y de una horda de fans. Por su parte, Estíbaliz no se queda corta en sus muestras de cariño hacia su novio y hace tan solo una semana felicitaba al cantante en Instagram con un "Feliz vida mi amor", con el que tituló una batería de escenas románticas.