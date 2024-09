Polémica por la carbonara en lata que ha ofendido hasta a una ministra: 'La cocina italiana es un asunto serio'

La auténtica receta de la pasta carbonara es una de las cuestiones más polémicas en la gastronomía, sobre todo porque todo porque los italianos la defienden con uñas y dientes como si se tratase de un emblema nacional, pero a personas procedentes de otros países no les importa prepararla con pequeñas o inmensas variantes, lo que a menudo provoca su furia.

Se ha avivado esta lucha con las novedades que ha traído la marca Heinz a la vuelta de las vacaciones. Conocida por la fabricación de salsas, es famosa principalmente por su mítico bote de kétchup, aunque también producen mayonesa, mostaza y barbacoa y platos precocinados. Pero el artículo que ha generado controversia son los nuevos espaguetis carbonara en lata -que por el momento solo se comercializarán en Reino Unido y se anuncian como "pasta en salsa cremosa con panceta"-, que han provocado hasta la reacción de la ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanchè.

"La cocina italiana es un asunto serio. Como diría Alberto Sorti en Un americano en Roma: 'A las ratas les daremos carbonara enlatada'”, ha expresado esta política piamontesa en su perfil de X.

Si bien, en el vídeo promocional en TikTok, Heinz anunciaba mediante imágenes haber escogido espaguetis, queso, huevos y unas tiras de carne que podrían ser tanto el guanciale original como bacon, en realidad no se incluyen en la lata algunos de estos alimentos. "Ni siquiera tiene huevos entre sus ingredientes", se ha quejado con decepción uno de los usuarios de la red social.

Heinz Spaghetti Carbonara 400 gramos, que de momento solo está a la venta en Reino Unido / Heinz

Al consultar la información del producto publicada en su página web, se confirma que efectivamente, los huevos no aparecen en el listado. No obstante, es habitual que la comida preparada a la venta en los supermercados no incluya este alimento, puesto que se podría producir la bacteria de la salmonella, que provoca intoxicaciones alimentarias.

Según dichos datos nutricionales, el recipiente contiene un 45% de pasta compuesta con sémola de trigo, agua, un 1% de panceta (hecha al 95% mediante carne de cerdo), un 1% de queso en polvo, leche desnatada en polvo, sal, especias (aroma natural de ajo, pimienta negra, extracto de cebolla y perejil seco), aceite de colza, harina de maíz, conservantes como aceite de girasol ahumado, correctores de la acidez como citrato sódico y carbonato sódico y otras sustancias como maltodextrina o dextrosa.

La lata, que contiene 400 gramos del plato, cuesta en el Reino Unido actualmente 1,75 libras, según el precio indicado en su web, aunque por ahora no está disponible porque se ha agotado a la velocidad de la luz.

No tiene colorantes artificiales y, según la marca, es más bajo en grasas y azúcares que otros productos similares. Para un consumo óptimo, Heinz recomienda calentarlo en la sartén a fuego suave o durante un par de minutos en el microondas.