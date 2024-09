Jorge Berrocal, de 'Gran Hermano 1', estalla contra Telecinco: "Usáis mi imagen sin pagar un céntimo"

Este jueves arrancó Gran hermano 19 con doble casa, un gran secreto, muchas cuentas pendientes y un exitoso 17,4% de share para Telecinco. Desde la apertura del casting, más de 100.000 personas se inscribieron para vivir en la casa más famosa de Guadalix y proliferaron todo tipo de vídeos promocionales del primer reality show emitido en España ―con permiso de ¿Quién quiere ser torero?―, que culminaron con su aparición en Times Square en Nueva York.

Había una gran expectación con el regreso del formato, pero durante las semanas previas también afloraron quejas por parte de algunos de los exconcursantes más populares del formato. Uno de ellos ha sido Jorge Berrocal, de GH1, quien protagonizó una de las primeras escenas virales del programa con su frase ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?

Berrocal ha denunciado en sus redes sociales que se utilice continuamente su imagen en los spots publicitarios sin pedirle permiso y sin retribución alguna. "Hacéis una campaña publicitaria de más de un mes con mi imagen, 24 años después, sin pagarme un céntimo y no tenéis el atibso, o al menos de preguntar, para invitarme al evento del nuevo GH", escribió en sus redes sociales el día previo al estreno, visiblemente molesto.

Ante el cuestionamiento de algunos usuarios de la red social, que aludían a la cesión de derechos de autor, el zaragozano insistió: "No es una cuestión de ir o no, es una cuestión de respeto y humildad. Yo no vivo de la tele desde hace años y me he ganado el derecho, al menos, de ser consultado al respecto [...] Soy la historia de Gran Hermano. Indiscutible, inapelable, me guste o no yo soy Gran Hermano. Pero la educación, la deferencia de preguntar antes de usarme como promo hubiera estado bien. Estoy para lo que os interesa", dijo.

Pero este no ha sido el único en atacar la praxis de Mediaset. Otra de las concursantes más míticas, aunque con un perfil muy distinto al de Berrocal, también se quejó en redes sociales por lo mismo: Nuria Yánez, más conocida como Fresita, quien quedó en el imaginario de los espectadores por un vídeo en el que quedó atrapada detrás de una puerta mientras se escondía de una vaca en Gran Hermano 5.

La catalana respondió a la publicación de Jorge Berrocal compartiendo su queja: "A mí me hicieron igual... no tienen vergüenza". Por su parte, Berrocal comentó "Cero. Ni la conocen. La cesión de derechos de imagen no se firma de por vida". Además, dejó caer que podría tomar acciones legales al escribir "No sé yo qué pasaría si esto cae en manos de abogados".