¿Qué es un embarazo ectópico?: esta es la razón por la que María Becerra ha perdido el bebé que esperaba

La cantante María Becerra ha perdido el bebé que esperaba a causa de un embarazo ectópico. La artista ha compartido en su perfil de Instagram un mensaje en el que aclaraba lo ocurrido: “¡Hola a todos! Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal”, ha comenzado. Después confirmaba que ha tenido que ser intervenida de urgencia: “Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor”, cuenta.

La artista explica que empezó a sentir dolores “muy fuertes” en la zona del abdomen tras terminar uno de sus ensayos. Cuando acudió al hospital junto a su pareja, el diagnóstico fue el peor: “Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé”, lamenta. Para finalizar ha pedido respeto a los medios de comunicación: “Sé que algunos pueden haberse enterado y preocupado, por eso mismo les contamos, no queremos que anden circulando noticias falsas en este momento tan delicado. Quiero que sepan que estoy bien y que como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina y al trabajo. Gracias por sus mensajes de apoyo, de verdad significan mucho para nosotros. Les mandamos un abrazo grande”, sentenciaba.

¿Qué es un embarazo ectópico?

Un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Tienen lugar con mayor frecuencia en una de las trompas de Falopio, que es uno de los tubos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Este tipo de embarazos no pueden continuar con normalidad, ya que el óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata.

Algunas mujeres que tienen un embarazo ectópico presentan los signos o síntomas tempranos habituales del embarazo: ausencia de menstruación, sensibilidad en los senos y náuseas. A medida que el óvulo fecundado crece en el lugar inadecuado, los signos y síntomas se hacen más notorios.