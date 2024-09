Camela lanza su sorpresa: pronto se podrá ver su nuevo musical, 'Cuando zarpa el amor'

El estreno de 'Babylon Show' en Telecinco ha llegado con fuerza de la mano de invitados muy populares. Por el plató en el que se encuentran Carlos Latre y Marta Torné han pasado Luis de la Fuente, José Coronado, Luis Zahera, Sara Baras o Asier Etxeandia, entre otros. No faltaron a su cita con el nuevo programa Dioni Martín y Ángeles Muñoz este martes, más conocidos como Camela.

Durante la entrevista, la pareja de músicos -que son cuñados-, hablaron ampliamente sobre su útimo álbum, titulado Que la música te acompañe. Pero pronto sacaron su as bajo la manga. Y es que la audiencia quedó atónita ante su anuncio en exclusiva para el programa de que están preparando un musicalque tratará sobre toda su trayectoria sobre los escenarios.

La obra se llamará Cuando zarpa el amor y tendrá en cuenta todas aquellas canciones que han marcado a varias generaciones y también a ellos mismos, con un título que homenajea a su tema más conocido. Ambos aseguraron estar elaborando poco a poco el proyecto: "Es un proceso que hay que tomar con calma y tranquilidad, porque hay que construir un musical, que es complicado", expresó Dioni. Hacía alusión así a todos los retos a los que se enfrentan al montar un 'show' de estas características.

La creación del espectáculo requiere mucha planificación: "Aunque queda tiempo, se puede decir que los cimientos ya están plantados", afirmó el cantante, dejando claro que aunque todavía quedan horas y horas de trabajo por delante, la maquinaria está en marcha. "Nos pasaron un guion para ver qué nos parecía. Ya me lo he leído, me ha encantado, como a nuestro manager y a los miembros de la oficina", comentó Dioni, muy ilusionado.

No han trascendido aún más detalles sobre cómo será la pieza ni sobre la fecha en la que podría ser estrenado este musical, pero muchos fans se han emocionado al conocer esta buena noticia.