Alaska, privilegiada invitada a los cumpleaños del rey Juan Carlos, revela cómo eran

En la 16ª edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal), evento mítico en el que se presentan las novedades de la pequeña pantalla, se han anunciado las novedades para este arranque de curso, que contará con programas y series como 'Las abogadas', 'Pekín Express', la 9ª edición de 'Masterchef Celebrity', 'El Regreso de las Sabinas', 'Gran Hermano 2024' y 'La Revuelta', de Broncano. Pero también se ha exhibido el documental 'Alaska revelada', que verá la luz durante el próximo mes de diciembre en Movistar+.

Su protagonista ha conversado con los periodistas. Tal como ha contado públicamente en alguna ocasión, Alaska ha tenido el privilegio de formar parte de la exclusiva lista de invitados a los cumpleaños del rey Juan Carlos. "Era una ocasión para juntarse la gente del mundo de la política. Estaba todo mezclado, estabas al lado de Carrillo y al lado de Paquita Rico. De verdad que esas recepciones... sois muy jóvenes, pero eran una auténtica maravilla", ha revelado a los reporteros de Europa Press.

"No había piñata", ha respondido con humor entre risas al entrevistador, que le había sugerido esa posibilidad. Y ante la pregunta de si el emérito intentó flirtear en alguna ocasión con la que fue vocalista de Fangoria, ella simplemente se limitaba a contestar: "No, conmigo no", dejaba caer, enigmática. Ella no acudía en calidad de artista para ofrecer un espectáculo concertado, sino que asistía como a amiga personal del homenajeado, el rey emérito.

Al ser interrogado sobre el mismo tema, su marido, el también cantante y humorista Mario Vaquerizo ha expresado un balbuceo confuso sobre su participación en estas fiestas. Primero, replicaba que sí, para al segundo corregirse y matizar que él solo había asistido al cumpleaños de la infanta Margarita, hermana pequeña del rey emérito y tía del actual monarca, Felipe VI. El reportero, sorprendido, objetaba: "Nos ha dicho Alaska que del rey Juan Carlos", a lo que el madrileño respondía con desparpajo: "Habrá estado ella, ella tiene más vida que yo".

María Olvido Gara, más conocida como Alaska, ha formado parte de la presentación del documental, acompañada por la directora Pite Piñas, el productor ejecutivo de Movistar Plus+ Jorge Ortiz de Landázuri y Macarena Rey, productora ejecutiva de Shine Iberia. Los tres episodios de los que se compone mostrarán el retrato "más íntimo y desconocido" de la estrella de la música y todas las etapas de su vida desde su infancia en México.

"He dicho que no muchas veces a realizar un documental sobre mi vida. Dije que sí a hacer este proyecto cuando me llegó la propuesta al ver que no es un documental al uso. La forma de contarlo y su punto de vista me conquistó. Además, el equipo y Movistar Plus me dieron la confianza para decir que sí", ha explicado la propia Alaska este