¿Qué hacen juntos en Madrid Alice Campello y Álvaro Morata, semanas después de su ruptura?

Hace tan solo unas semanas, Álvaro Morata y Alice Campello se pronunciaban en sus respectivas redes sociales para comunicar con todos sus seguidores que se separaban sus caminos. Tras ocho años de relación y cuatro hijos juntos, la pareja decidía poner un punto y final a su matrimonio.

Según alegaron, el motivo de la ruptura fueron las "incomprensiones continuas", pero ambos quisieron reiterar el cariño que aún mantienen el uno por el otro. Han circulado muchos rumores sobre otros posibles detonantes, pero ellos han negado que se hayan producido infidelidades. En una actualización de su vínculo en estos momentos, esta semana han sido vistos juntos en las calles de Madrid.

La modelo italiana y el futbolista español han pasado este mes cada uno enfrascado en sus asuntos -ella, en sus hijos y en sus familiares y él, en su nuevo equipo, el AC Milán, aunque sí se agruparon todos en Venecia durante unos días este verano para que los pequeños vieran a su padre- pero ahora ha quedado mostrado en público que mantienen ciertos lazos. Ambos coincidieron en la capital este lunes de primeros de septiembre, según ha publicado este miércoles la revista Diez Minutos, que ha acompañado la noticia de las imágenes que así lo prueban.

La causa de su cita fue el comienzo del curso. Ambos cumplieron su papel como padres y acompañaron a sus hijos en su primer día de colegio, un evento muy importante para muchos de los que empiezan las clases por estas fechas. El citado medio alegaba que Morata y Campello acudieron juntos en el mismo coche para llevar a sus mellizos, de 6 años, hasta el centro escolar.

Ambos se negaron a ofrecer declaraciones a dicha revista, quien asegura que después de dejar a sus hijos, la empresaria y el deportista se marcharon juntos a su casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la que han convivido los últimos días.

Él se había mudado a Italia tras su nuevo fichaje en el Milán y ella había permanecido en el hogar familiar junto a sus hijos durante las vacaciones. Sin embargo, a mediados de agosto, Morata ha sufrido una lesión. Según sostiene la mentada publicación del corazón, durante su baja laboral el ex jugador del Atleti habría decidido volver a 'La Finca', la urbanización de lujo en la que hasta entonces habían vivido los seis juntos en Madrid y habría estado compartiendo techo con su ex mujer y con sus hijos.

Por el momento, Alice Campello ha declarado en una entrevista con Vanitatis que nos trámites del divorcio aún no se han iniciado: "No hay nada sobre la mesa, aún no hemos pactado nada, no tenemos prisa y tengo otras prioridades en este momento, como dónde voy a vivir con mis hijos", ha explicado, pero ha dejado claro que la ruptura ha sido amistosa, que mantienen "una estupenda relación" y que ambos tienen los mismos abogados, así que no será un divorcio contencioso.