El truco 6-1 para ahorrar comida sin gastar dinero innecesario en el supermercado

Hacer la compra es una tarea habitual que todos debemos hacer, al menos, una vez al mes. Sin embargo, la inflación no ha dejado de subir y los precios de los alimentos cada vez se disparan más. Es por eso que algunos clientes han buscado diferentes fórmulas y trucos para ahorrar en la cesta de la compra a través de las redes sociales.

Uno de los que más éxito ha tenido es el método 6-1 del chef estadounidense Will Coleman. Consiste en hacer una lista de la compra semanal con seis verduras, cinco frutas, cuatro alimentos proteicos, tres alimentos con almidón (patatas, pan, arroz, pasta), dos salsas o cremas saludables para untar y algo fuera de la dieta saludable, es decir, un capricho.

Evitar productos innecesarios

Según considera el propio chef, este método es una muy buena forma de organizarse, ya que no solo compras lo mínimo y evitas excesos, sino que también comes más sano y equilibrado. Aun así, algunos han criticado esta fórmula, puesto que consideran que es una dieta muy aburrida y monótona. El chef Coleman ha aclarado que se puede cambiar de verduras e ir variando de proteína para no cansarnos.

Según Will Coleman, la compra para dos personas mediante este método puede costar a la semana entre unos 75 y 85 euros. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha estimado que el gasto medio que dos personas destinan en comida a la semana es de 100 euros, por lo que el ahorro puede ser del 20%.

Así pues, es un método positivo para ahorrar y evitar un gasto excesivo en la cesta de la compra, pero también se trata de un truco que puede resultar algo pesado para aquellos que prefieren hacer sus compras sin tanta previsión y con mucha más libertad.