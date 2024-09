Camela anuncia que tendrá su propio musical llamado 'Cuando zarpa el amor'

Camela ha anunciado que tendrá su propio musical llamado Cuando zarpa el amor y que, aunque todavía queda tiempo para que vea la luz, "los cimientos ya están plantados".

Así lo ha confirmado Dioni Martín este martes en una entrevista en el programa de Telecinco Babylon Show, en la que ha asegurado que les pasaron el guión para ver qué les parecía y que les ha "encantado".

"Yo ya me lo he leído y la verdad que a mí me ha encantado. A nuestro manager, a nuestra oficina y a la compañía también", ha señalado el cantante del dúo musical, que aunque ha dicho que se trata de un proceso que hay que tomarse con "calma y con tranquilidad", ya se puede decir "que los cimientos están plantados".