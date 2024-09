La Policía Nacional advierte sobre la peligrosa estafa de la fibra óptica: 'Es simple, pero eficaz'

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han dado el aviso sobre una reciente modalidad de estafa. Se trata del truco de la fibra óptica y las víctimas escogidas por los delincuentes son, en su mayoría, personas de la tercera edad. La advertencia fue lanzada "para que toda la ciudadanía y, en especial, el colectivo de personas mayores, extremen las precauciones", según cita Europa Press el comunicado emitido por esta entidad.

Tal como ha explicado el mencionado cuerpo policial, los estafadores se hacen pasar por técnicos de compañías de teléfono o de servicios de Internet. Los fingidos operarios ofrecen "supuestas mejoras o instalaciones de fibra óptica a bajo costo o incluso gratuitas". El delincuente, vestido con un uniforme de una empresa teleoperadora o con cualquier otro mono de trabajo, tranquiliza al cliente y se gana su confianzamostrando falsas tarjetas de identificación y herramientas.

El primer paso de este timo tiene lugar en la puerta de casa. Al principio, el supuesto técnico llama al timbre y explica que debe reparar una serie de problemas en la fibra óptica debido a la saturación de red. Aunque no ha sido avisada previamente de que tendría esta visita, la persona es pillada por sorpresa y, al sentirse ante un posible peligro o corte del servicio, accede a que el delincuente pase a su vivienda o a las instalaciones del edificio, dando rienda suelta a que pueda cometer sus fechorías. El método "es simple, pero eficaz", ha explicado la Jefatura Policial de La Rioja.

De este modo, la estafa no solo tiene un impacto económico, sino que las víctimas también se exponen a problemas de seguridad, ya que los equipos instalados pueden contener software malicioso o configuraciones que permiten el acceso no autorizado a sus redes personales. Esto abre la puerta a otros delitos, como la suplantación de identidad, el robo de datos personales y bancarios.

Según informa Europa Press, estos estafadores aprovechan la falta de conocimiento técnico de muchos usuarios sobre la fibra óptica. Al ser un servicio que aún se está expandiendo en muchas zonas, no es raro que algunas personas no estén familiarizadas con los detalles técnicos o con el proceso de instalación. Esto facilita que los estafadores presenten información técnica confusa o engañosa, convenciendo a las víctimas de la necesidad de los servicios que ofrecen. Además, en muchas ocasiones utilizan el pretexto de que la instalación es urgente debido a la inminente obsolescencia del ADSL. Lo cual añade una presión innecesaria sobre los usuarios para que acepten el servicio sin cuestionarlo.

La Jefatura Superior de La Rioja ha señalado que, aunque por el momento no han reportado denuncias en esta comunidad autónoma por este tipo de hechos u otros similares, sí tienen constancia de sucesos de estas características en otras regiones limítrofes, así como en más zonas de España.

Cómo evitar el timo de la fibra óptica: recomendaciones para no caer en la estafa

La Policía ha recordado que no se debe abrir la puerta y menos aún dejar entrar en casa a personas que afirmen pertenecer a empresas de suministros del hogar (agua, gas, electricidad, internet) siempre que el usuario no los haya solicitado y que la empresa no haya comunicado con antelación la cita de la visita a través de un canal oficial. Tampoco, a repartidores de compañías en las que no hayamos comprado recientemente.

En general, en estos casos se recomienda desconfiar de personas desconocidas. Se puede contactar con el proveedor oficial del suministro que sea o de fibra óptica para asegurarse de que verdaderamente se trata de un trabajador de la empresa. En caso de sospecha, se debe avisar a la policía mediante el teléfono 091 o en una comisaría cercana.