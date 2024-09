Paz Padilla se suma a la tendencia de ligar en el Mercadona: 'Amor mío, nos vamos para casa'

Desde hace unos cuantos días los establecimientos de Mercadona están recibiendo hordas de gente dispuestas a encontrar el amor entre los pasillos y estanterías por una moda que de tan alocada se ha vuelto muy popular en la sociedad española. Solo hay que estar durante una franja horaria con un ingrediente concreto en la cesta de la compra y el flechazo puede ser fulminante.

Que Cupido haga o no de las suyas entre los paquetes de arroz y los de harina uniendo a dos clientes de manera duradera va más allá de la intención de muchos curiosos que solo se acercan para comprobar si es cierto aquello que se comenta tanto durante los últimos días en las redes sociales y en los corrillos en la oficina. ¿Habrá de verdad personas que acuden al Mercadona para ligar?

Eso ha pensado la conocida presentadora de televisión y actriz Paz Padilla, que ha acudido al local que ha encontrado más próximo de la cadena de Juan Roig y ha entrado carrito en mano dispuesta a localizar a alguna persona que se interese por ella. "Me voy al Mercadona, no quiero vivir más tiempo sola", ha expresado con determinación, mientras paseaba grácilmente en la sección de frutas y verduras.

"¿Has comprado piña?", le ha inquirido momentos después a un cliente, que le ha respondido entre risas. "¿Por dónde vas a estar, por los congelados?", le ha vuelto a preguntar ella con voz seductora poco después a ese comprador. Entonces, Paz Padilla ha tomado entre sus manos una piña, el producto clave que según esta moda se debe lucir para mostrar ante los demás la apertura al flirteo, y se la ha colocado sobre la cabeza: "A ver, que se me vea bien la piña".

Instantes después se veía a la gaditana tratando de entablar conversación con otro cliente, quien observaba con una sonrisa cómo ella trataba de coger la misma verdura congelada que él para establecer un contacto entre ambos: "Perdona, ¿llevas piña? ¿Y la manzana de Adán y Eva?", ha bromeado. También, una mujer mayor ha abordado a Paz con simpatía para recordarle la hora y el método que se debe seguir si se quiere ligar en el Mercadona. Después, otro varón rechazaba la propuesta de la dicharachera presentadora: "Llevo 50 años de casado", se ha justificado el hombre.

También ha provocado de nuevo las carcajadas de los allí presentes al chocar los carros con otros compradores -otro de los mecanismos que se debe llevar a cabo para indicar a la otra persona que se tiene intención de ligar con ella- y, entre ellos, con un chico joven que había acudido a hacer la compra junto con su mujer, que estaba a su lado y se desternillaba de risa, y sus dos bebés.

Paz, harta de no conseguir su propósito, se ha plantado en pleno pasillo y ha lanzado una advertencia: "Aviso al personal del Mercadona, los que lleven piña, que usen el pasillo central, que si no nos volvemos locos y esto es un descontrol. ¡Yo no sé dónde está la gente con la piña!", se ha quejado con humor. Incluso, ha hablado con una empleada que ha querido participar en su vídeo. Las risas no han faltado a su alrededor, sobre todo cuando Padilla se ha sentado dentro de un carrito y le ha pedido a su acompañante que la empujara a toda velocidad por el pasillo: "¡Persíguelo, corre, persigue a ese carro!", ha instado a su amiga.

La presentadora de Cádiz ha conseguido que un joven impulse su carrito durante algunos segundos, pero no ha surgido la chispa entre ellos más allá de ese divertido momento. Pero Paz Padilla no se ha marchado con las manos vacías: ella ha comprado la piña y la ha tratado como si fuera su nueva pareja: "Venga, amor mío, nos vamos para casa. ¿Qué quieres cenar?", le ha preguntado con gracia a la fruta, mientras la ataba con cariño en el asiento del copiloto con el cinturón abrochado.

No es la única famosa que se ha lanzado a las calles para participar de la tendencia. También han comprobado con sus propios ojos -y han grabado vídeos humorísticos mostrando cómo ha sido su experiencia- otras caras conocidas como la actriz Mariona Terés, la cantante Malú o el artista Prince Royce.