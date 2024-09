Una pareja de turistas abandona una casa rural en Ourense por la presencia de un gallo: 'Necesitábamos descansar'

Una escapada al campo que se tuerce debido a... el ruido que hacen los animales. En plena polémica por el modelo turístico de Galicia, en un verano en el que la palabra "fodechinchos" está a la orden del día, la experiencia de dos turistas en una casa rural de Ourense se ha hecho viral en las últimas horas por la curiosa pega que han puesto al alojamiento.

Todo ha ocurrido en Casa Elvira, una casa rural ubicada en el municipio ourensano de San Amaro. Este fin de semana, una pareja ha dejado una reseña en la página de Booking del establecimiento en la que se quejaban de que habían tenido que abandonar el lugar a la segunda noche porque había un gallo en los alrededores que les impedía descansar.

"La cama comodísima", apuntan, y los anfitriones, "bellísimas personas muy atentas". Sin embargo, estos aspectos positivos no fueron suficientes para que esta pareja decidiese quedarse las tres noches que habían reservado.

"Hay un gallo cerca que no te deja dormir"

El comentario que han publicado estos turistas en el perfil de Booking de Casa Elvira se titula "Alojamiento rural en el que hay un gallo que no te deja dormir".

Tal y como cuentan, el animal no les permitió dormir la primera noche y se fueron "al día siguiente. "Estuvo cantando por la noche de 3 a 5 de la mañana", apostillan, "Veníamos a descansar y necesitábamos silencio por la noche y el gallo no nos dejó descansar. La cuenta de Instagram Orgullo Galego se ha hecho eco del comentario de la pareja y no ha tardado en levantar la polémica.