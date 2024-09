Soy médico y esta es la hora exacta a la que tienes que ir a dormir para mejorar la calidad de vida

El objetivo ideal sería dormir entre 7 y 8 horas diarias. En caso contrario, puede afectar tanto al estado de ánimo como a la salud física. Al no llevar un descanso suficiente, puedes padecer déficits cognitivos, estar irritable o incluso desarrollar ansiedad o depresión. Además, dormir poco aumenta el riesgo de presión arterial alta, enfermedad del corazón o del riñón, entre otros.

Según la etapa de la vida en la que te encuentres, las horas de sueño recomendadas varían: los adolescentes necesitan unas 8-10 horas, los bebés de hasta 12 meses entre 12 y 16 horas, y los niños más pequeños, necesitan descansar entre 11 y 14 horas.

Ahora, el doctor Nutriboticario ha desvelado en redes sociales cuál es la hora idónea para irse a dormir: a las 21:30 horas. El experto ha asegurado que a esta hora es cuando empieza a funcionar la hormona del crecimiento "que se produce en la glándula timo", y lo hace hasta las doce de la noche.

Aunque se considere que esto está más bien pensado para los niños, también "juega un papel definitivo" en los adultos para tener calidad de vida.

"Cuando me acuesto temprano, le doy la posibilidad al organismo de que se cumpla un ciclo que se llama nictameral que es la fase REM y la fase no REM. Fases profundas y no tan profundas. Y para que el sueño sea reparador, debe cumplir estos ciclos", ha asegurado el profesional.

Para zanjar, el doctor ha asegurado que dormir es esencial: "Dormir no tiene sustitución, es menester cumplir esa fase de toda una noche, 7 horas, para que realmente se repare".