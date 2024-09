Desvelan la verdad de la pelea entre Sofía Suescun y Maite Galdeano: 'Es un montaje'

La polémica entre Sofía Suescun y Maite Galdeano ha alcanzado una semana más de teorías, cruce de declaraciones y una enemistad que se va acrecentando entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Sin embargo, llegados a esta altura, ya han salido las primeras teorías sólidas que asumen todo este lío como un montaje entre madre e hija.

En el programa 'Vamos a Ver' ha sido Marta López la encargada de dar la información de que es todo un montaje: "Es verdad que lo han escuchado porque esta información me llega por una persona que conozco desde hace más de veinte años y es una fuente totalmente fiable que sé que es verdad lo que me cuenta. Otra cosa es que sea verdad lo que dice Maite, que vamos a ponerlo en cuarentena, pero va a seguir haciéndoles daño a Kiko y a Sofía".

Según vecinos de la zona donde Galdeano tiene una casa en Murcia, habrían escuchado conversaciones hablando del tema. "Una persona que tiene un piso en la misma urbanización que Maite en Murcia ha escuchado todo, incluso gritos. Cuando la ha oído hablar por teléfono con alguien que no sabemos quién es, lo que Maite decía era: 'Estate tranquilo porque todo esto lo tenemos preparado. No te preocupes. Primero va a ir ella y luego voy a ir yo a televisión'".

Esta fuente asegura también que tienen todo muy bien calculado, desde la repentina expulsión del hogar, las intervenciones en diversos programas de televisión o, incluso, la entrada en el hospital de Galdeano. "Voy a decir que voy a un hospital porque tengo un ataque de ansiedad, pero no tengo un ataque ni nada. Todo esto está preparado y yo estoy bien. Me he tenido que ir de allí para que todo parezca que es verdad".

Por su parte, Omar Sánchez quiso opinar sobre las imágenes de Maite Galdeano escalando la valla de la casa de Suescun en Madrid. "Me alegro de que estas imágenes saliesen a la luz porque yo ya había podido ver este vídeo en movimiento. Le costaba saltar y hay que tener en cuenta que estuvo conduciendo toda la noche porque viajaba desde La Manga a Madrid y estaba cansada".

"Pero para mí lo más grave es lo que sucede una vez que Maite ya ha saltado dentro de la casa y lo que no le transmiten a Sofía por lo que contó en '¡De viernes!' Lo que me cuentan es que se hace con un objeto y empieza a dar golpes. Su miedo es que se rompa algo porque toda la casa es acristalada", sentenció Sánchez.