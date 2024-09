La triste caída en desgracia de Sonia Martínez, la presentadora y actriz que sucumbió a las drogas

"No puedo decir que no haya tenido suerte en la vida, sino que yo misma la he tirado por la ventana". Así comenzaban las memorias que la presentadora Sonia Martínez publicó en la revista Pronto en la primavera de 1991. Atrás habían quedado entonces los años en los que disfrutó de popularidad gracias a su trabajo al frente de programas infantiles como 3, 2, 1, contacto (1982) y Dabadabadá (1983-1984), emitidos en Televisión Española, o a su papel en Perras callejeras (1985), de José Antonio de la Loma, maestro del cine quinqui. Su historia se empezó a torcer, precisamente, durante el rodaje de este filme, que coincidió en el tiempo con la etapa más dura del cáncer terminal de su madre. "Murió en mis brazos, y a mí se me quedó en la cabeza el tremendo complejo de que la había matado yo", llegaría a confesar al respecto. "Entonces comenzó mi derrumbamiento. En ese momento hubiese necesitado un buen psiquiatra. Al día siguiente de la muerte de mi madre, no era capaz de encontrarme a mí misma. Me reía, y mi padre tuvo que abofetearme en varias ocasiones para hacerme llorar. Estuve abrazada al féretro y no dejaba que se lo llevasen".

Por desgracia, las cosas no fueron a mejor a partir de entonces. En otoño de 1985, Sonia se marchó una temporada a Nueva York, donde trató de resetear la mente y el corazón, además de buscar nuevas oportunidades profesionales, y a su regreso a España fue contratada para presentar otro programa de la pública titulado En la naturaleza. Pero en verano de 1986 aparecieron publicadas en la revista Interviú unas fotografías que le habían hecho en topless mientras rodaba un filme en Ibiza, y al poco de esto dejó de aparecer en la programación de Televisión Española. Por lo visto, varios altos cargos del ente público se escandalizaron con la aparición del reportaje y concluyeron que Sonia no era apta para seguir al frente de un programa infantil, así que la despidieron. Ella decidió pleitear para defender sus derechos y consiguió forzar un nuevo contrato, aunque solo de tres meses, para hacerse cargo de La bola de cristal, que llevaba ya un tiempo en emisión.

Después de eso, la caja tonta le dio la espalda. Fue en esa época cuando más se aficionó a las fiestas nocturnas en locales de moda donde, como ella misma reconocería, "si eres una chica famosa, y encima estás bien de aspecto físico, no te faltan las invitaciones". En una de tantas juergas, Sonia, que hasta entonces nunca había tenido malos hábitos, e incluso había sido campeona de Castilla de natación en su adolescencia, aceptó una invitación para probar una raya de cocaína, lo que le produjo una sensación de subidón a la que rápidamente se enganchó. Al principio la esnifaba solo los fines de semana y casi siempre por invitación, pero con el tiempo empezó a comprarla y consumirla también en días laborables. Entre colocón y colocón flirteó con hombres famosos como Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa Cayetana de Alba, con el que la prensa la relacionó. Pero quien realmente le gustó fue el futbolista Fede Castaños, con el que se iría a vivir a Burgos, donde buscó trabajo en un gimnasio y dejó temporalmente las drogas.

La pareja se planteó incluso casarse, pero la oposición de los padres de él acabó provocando la ruptura. Sonia se llevó un varapalo por ese motivo y regresó a Madrid, más concretamente a la casa de su padre, que le buscó trabajo en una agencia de publicidad. Deprimida, la presentadora y actriz recuperó el hábito de consumir farlopa y, lo que es peor aún, probó a inyectarse en vena una mezcla de cocaína y heroína por recomendación de una amiga. En esas andaba cuando conoció en un pub a José Manuel Padilla, Lolo, un ex drogadicto que se ganaba la vida como transportista. Tan pronto como empezaron a noviar, las adicciones se apoderaron de ambos. Los dos llegaron al punto de que su única preocupación al despertarse era conseguir la dosis de heroína que necesitaba su cuerpo. Y claro, acabaron perdiendo sus respectivos empleos, vendiendo sus pertenencias tras haber agotado sus ahorros y contrayendo deudas con amigos y conocidos. Al enterarse de lo que sucedía, la primera reacción del padre de Sonia fue echar de casa a su hija, que llegó a verse vagando por las calles sin rumbo fijo. Luego recapacitó y la ingresó en varios centros de desintoxicación, algunos de los cuales, como es el caso de El Patriarca, aplicaban a sus pacientes tratamientos bastante poco fiables.

El auténtico principio del fin

Los últimos cuatro años de su vida transcurrieron entre recuperaciones temporales, recaídas en un pozo cada vez más profundo y apariciones en medios que abusaban de su vulnerabilidad para rentabilizar su drama. A finales de 1989, Sonia se casó por lo civil con Lolo, en una ceremonia a la que solo acudió la familia del novio, y a la vuelta de su luna de miel recibió una oferta para trabajar en Antena 3, pero su falta de fuerza de voluntad por abandonar las jeringuillas daría al traste con este proyecto. En marzo de 1990 recibió la noticia de que era portadora del VIH, y al poco se quedó embarazada de su hija Yaiza, quien nació con anticuerpos y síndrome de abstinencia. Durante el periodo de gestación, Sonia compartió techo con su suegra y descubrió que su marido bebía como un cosaco. "Lolo estaba todo el día fuera de casa o durmiendo, y casi siempre me dejaba sola", relató. "Poco a poco fui sintiendo que estaba perdiendo a Lolo. Comenzamos a salir juntos, acudíamos juntos a las revisiones médicas. Yo luchaba por evitar nuestro hundimiento. Pero una vez más, cuando yo pensaba que tenía completamente superado todo, volvimos a caer en lo que habíamos abandonado anteriormente tan solo hacía unos meses. Esta vez, al menos, pude llegar a dominar mi dosis; mi hija pesaba bastante y solamente me ponía lo necesario".

También fue durante su embarazo cuando recibió una inesperada llamada del músico José María Cano, del grupo Mecano, que la había visto contando sus penurias en un programa presentado por Pepe Navarro y se ofreció para ponerla en contacto con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Para sorpresa de nadie, Sonia no llegó a trabajar con esta organización, ni tampoco encontró mucho apoyo en los productores y directores de la época, que no sabían dónde ubicar a alguien con un perfil tan controvertido. "No me dejan meterme en un gimnasio ni depilarme las piernas", dijo ella, bastante desesperada. "El rechazo es angustioso. Parece que tienes lepra". Después de dar a luz se separó de su esposo y, al poco de ser detenida en posesión de veinte papelinas de heroína, se vio obligada a llevar a su hija a un centro tutelar de menores. Las revistas del colorín dieron fe de su calvario, mostrando distintas fotografías en las que se veía su rostro plagado de heridas y desvelando que se había puesto a ejercer la prostitución para poder costear sus adicciones.

Su último ángel de la guarda

En 1992, cuando empezaba a pensar en tirar la toalla, apareció en su vida José Luis Sánchez, un funcionario de cincuenta años que la encontró en la calle y decidió acogerla en su casa. Él se encargó de pagarle los cuidados médicos y la acompañó más de una vez a ver a su hija. Hasta compró en el pueblo madrileño de Villalba un humilde piso para que la presentadora pudiera respirar aire más puro. "Sonia no poseía ni un duro, yo la mantenía totalmente y era mejor así, antes de que volviera a prostituirse para drogarse", contaría luego el hombre, que fue feliz proporcionándole dosis de afecto y comprensión hasta el mismo día de su muerte, que se produjo en septiembre de 1994, por complicaciones derivadas del sida, en la clínica de la Concepción, donde llevaba ingresada dos meses y medio.

Después del entierro de Sonia, al que solo acudieron su padre, su hermana y su exmarido, la prensa dedicó varios artículos a explicar cómo había pasado sus últimos meses la joven. "Como Sonia apenas podía andar, [José Luis y ella] se quedaban en casa viendo la televisión o jugando a las cartas", escribió el periodista José de Santiago. "Cuando José Luis se iba al trabajo, ella escuchaba en su walkman cintas de Víctor Manuel, Freddie Mercury, Enigma, Aretha Franklin, música bakalao y varias sevillanas que ponía a todo volumen. Si se cansaba de la música, leía en la enciclopedia del salón todo término médico que tuviera que ver con su enfermedad, porque, aparte de los anticuerpos del sida, padecía tuberculosis. O bien se enfrascaba en los crucigramas".

Sánchez también accedió a compartir con los periodistas cómo se había sentido durante los últimos momentos de su compañera, que poco antes de perecer grabó un pequeño cameo en el filme Dame fuego (1995). Según explicó, el día anterior a su muerte llegó a la clínica alrededor de las cinco de la tarde y la encontró animada, aunque con muchas ganas de dormir: "Concilió el sueño hasta las siete y al despertar empezamos a hablar del futuro. Vimos una película por la televisión y se emocionó al pensar que algún día podría hacer de nuevo cine. A las ocho cenó muy bien: un puré de patata, medio pollo y fruta. Ni se me ocurrió pensar que podría morirse horas más tarde. La dejé tranquila y sobre las nueve me marché a casa. Al día siguiente aparecí en el hospital y me enteré de que se había muerto [...]. Me quedé sin habla, sin saber reaccionar ante la impotencia, ante la idea de que no volvería a estar con Sonia. Luego me contaron que Sonia pasó muy mala noche y que a las cuatro de la madrugada se murió".

Cuentan que Sonia era muy consciente de que el tiempo se agotaba, lo que le parecía aterrador, aunque nunca dejó de fantasear con la idea de poner en marcha nuevos proyectos. "Ella me dijo que iba a casarse conmigo cuando consiguiera el divorcio de su exmarido y yo me sentía el hombre más feliz del mundo", relató Sánchez. "Incluso íbamos a luchar los dos para recuperar la custodia de su hija, porque Sonia se obsesionaba constantemente con la idea de tener a Yaiza a su lado para siempre. Parecía muy sincera desde esa cama del hospital en la que moriría cuatro días después. Puede que presintiera que le quedaba poco de vida y quiso que nuestros últimos días juntos viviéramos con esperanza". En otro momento de la misma charla, el funcionario confesó que Sonia le decía "que estaba muy arrepentida de la vida que había llevado y que quería empezar de nuevo. He llegado a pensar que me veía como a un padre".