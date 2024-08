El poder de Alma Mahler: la musa y compositora que revolucionó el Arte Vienés del siglo XX

Alice Guy-Blaché, Margaret Keane o Nellie Bly son probablemente nombres que no ocupen lugar en el imaginario general; sin embargo, su labor, aunque silencia, ha sido clave a lo largo de la historia, sin que esta fuera debidamente reconocida. Durante siglos, la mujer ha sido relegada a un segundo plano en el mundo del arte, vista principalmente como musa inspiradora y no como creadora en sí misma. Sin embargo, han desafiado estas expectativas, luchando por expresar su talento y encontrar su lugar en un sistema que a menudo las ignoraba. Sus obras, relegadas a las sombras, son un tesoro oculto que enriquece la historia de todas las artes.

Alma Mahler, nació en Viena el 31 de agosto de 1879, y es recordada como una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la Austria dorada. Conocida por su innegable belleza y un carácter fuerte e independiente, Mahler fue mucho más que la musa de grandes hombres como Gustav Mahler, Walter Gropius u Oskar Kokoschka entre otros. Su vida estuvo marcada por su propia creatividad, siendo compositora y una influyente figura en el círculo artístico vienés.

Alma en 1910 / @feciorel

Ligada a las artes

Desde su infancia, la joven austriaca estuvo inmersa en un entorno artístico. Hija del reconocido pintor Emil Jakob Schindler y la cantante Anna von Bergen, creció rodeada de intelectuales y artistas que frecuentaban su hogar. Esta exposición temprana al arte no solo moldeó su sensibilidad creativa, sino que también la impulsó a desarrollar su talento como compositora, aunque este quedara truncado por las expectativas sociales y el matrimonio con Gustav Mahler.

Gustav and Alma / @teatrolafenice

Desde temprana edad compuso 16 lieder en su juventud, piezas breves y poéticas que acompañaba al piano, las cuales siguen interpretándose hoy en día. Sin embargo, su matrimonio con Gustav Mahler marcó un antes y un después en su carrera musical. Obligada a abandonar su arte por su rol de esposa, se vio relegada al papel de copista y lectora de las composiciones de su marido. Esta renuncia forzada no apagó su fuego interno, y tras la muerte de Gustav, Mahler retomó las riendas de su vida con una pasión arrolladora.

Un lugar en la historia

Su relación con Walter Gropius, quien posteriormente fundaría la Bauhaus, y el tormentoso romance con el pintor Oskar Kokoschka, son prueba de su ansia de libertad y su capacidad para inspirar a los hombres a su alrededor. A pesar de las tragedias personales, como la pérdida de dos hijas, Alma continuó buscando su lugar en un mundo dominado por figuras masculinas.

Leonard Bernstein bacia la mano di Alma Mahler / @teatrolafenice

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la compositora acabó exiliándose en Estados Unidos junto a su tercer marido, Franz Werfel. Fue con este nuevo comienzo, dónde se consolidó como un referente en la escena cultural de Nueva York, reflejado en sus memorias, 'Mein Leben y And The Bridge Is Love'

Alma Mahler falleció en 1964 en Nueva York, dejando tras de sí un legado complejo y vibrante. Más allá de sus propias composiciones, su vida y su influencia sobre algunos de los más grandes artistas del siglo XX siguen siendo motivo de fascinación y estudio. Una mujer que, en una época marcada por las convenciones, se atrevió a ser mucho más que una musa: fue un catalizador de creatividad y un símbolo de libertad.