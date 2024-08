¿Qué debo hacer si a mi perro le pica una avispa o una abeja? Consejos para que tu mascota no sufra

A los perros les encanta juguetear, revolcarse por la hierba y correr para explorar cada rincón. Les gusta observar a otros animalitos, como mariposas, hormigas, abejas o avispas. Pero a veces, su curiosidad les juega una mala pasada y acaban con una picadura que les produce mucha molestia, hinchazón e, incluso, que puede suponer un grave peligro para su salud.

"Seguramente, tras la picadura, vuestro perro cambie bruscamente a un comportamiento más apático o nervioso. Causa dolor, así que estará más tristón, inquieto y rascándose", explica María. Ella es una joven veterinaria que comparte consejos en redes sociales sobre la mejor manera de cuidar a nuestras mascotas y acumula casi siete millones de seguidores en TikTok (@mariavetican).

Pero, ¿qué se debe hacer si una abeja o una avispa pica a nuestro perrito? A continuación, te contamos toda la información que ha detallado esta experta en animales para que tu pequeño amigo no corra ningún riesgo si desafortunadamente se encuentra en esta situación.

¿Cómo debo actuar si una abeja o una avispa pica a mi perro?

"Si ha sido una abeja, intenta buscar el aguijón, porque seguirá clavado e inyectando veneno. Sácalo raspando con una tarjeta de crédito. No lo quites pellizcando y tirando con unas pinzas", explica María. Hay que tener mucha precaución al extraerlo, para no lesionarnos tampoco a nosotros mismos y para que no entre en contacto con nuestra propia piel. Además, hay que lavar la zona con agua y jabón para retirar cualquier posible resto.

Pero todo depende de la parte del cuerpo del perro en la que la abeja o la avispa le haya picado. "En zonas no comprometidas y sin síntomas de malestar no es tan urgente, así que vigílalo y aplica frío", aunque se puede visitar a un veterinario para cerciorarse y quedar fuera de todo riesgo, por lo menos, contactar por teléfono para pedir consejo. Pero si la picadura ha sido en la nariz, la boca o el cuello, tendrás que actuar lo más rápido posible", insiste esta especialista. Algunos perros, además, son alérgicosa este tipo de picaduras -al igual que puede ocurrir en humanos- lo que puede suponer una amenaza grave o un shock anafiláctico.

"Puede estar su vida en peligro, porque esa inflamación podría bloquear sus vías respiratorias", ha manifestado María. La profesional ha mostrado varios vídeos con ejemplos de cómo puede ser el aspecto de un perrito con la cara hinchada por el efecto de la picadura de este tipo de insectos y ha resaltado la necesidad de acudir de urgencia a un veterinario para que le inyecten un medicamento (córtico intramuscular o adrenalina). Algunos de los síntomas que nos deben alertar son: inflamación exagerada en zona grave, jadeos, dificultad respiratoria, vómitos, debilidad, apatía o sueño.

Lo más recomendable es que un profesional examine y trate al perro afectado por una picadura, pero en caso de emergencia, esta especialista recomienda tener Urbasón en casa o comprarlo para actuar con rapidez hasta llegar a una clínica. Se debe inyectar perpendicularmente en el músculo del muslo o del glúteo. "Para empezar, antes de llegar al veterinario os vale con el de 8mg en perros pequeños, 20mg en perros medianos y 40 mg en perros grandes. Si hace falta se podrá inyectar hasta 2-4 mg por cada kilo de peso del animal", ha concluido en la descripción del vídeo.