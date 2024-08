La cafetera italiana también hay que limpiarla: así es como tienes que hacerlo

Que la cafetera italiana solo hay que enjuagarla con agua es de los mitos con más penetración en nuestro país, quizás porque es útil para quien le da pereza fregar un aparato con tantos recovecos. Pero lo cierto es que si no la higienizamos después de cada uso afectaremos a su conservación, y en última instancia a la calidad y el sabor de nuestro café. Y es un proceso que además debe ser cuidadoso, sobre todo con la humedad. Te contamos como limpiar tu cafetera italiana.

Cómo limpiar una cafetera italiana

El desmentido de ese mito de que no hay que fregar las cafeteras italianas es muy sencillo de desmentir: acumulan aceites del café, y con cada uso estamos requemándolos, dando un sabor amargo y estropeando el instrumento. Exactamente igual que si hablásemos de cocinar en una sartén. Una idea que explica muy claramente Alfredo, que lleva una cuenta de TikTok especializada en esta bebida.

Pero es que además, lo que está en juego también es nuestra salud. Y es que las cafeteras, al acumular materia orgánica, favorecen el crecimiento de microorganismos, sobre todo moho. Y más aún si retienen humedad, algo muy probable dado sus recovecos. Por eso no solo es importante fregarla, sino como.

Aunque en esencia fregaremos la cafetera igual que cualquier otra pieza del menaje de cocina, debemos tener en cuenta algunos detalles importantes. Es importante que no rayemos la cafetera, por lo que mejor usar el estropajo o una esponja suave, y también es fundamental que aclaremos a conciencia, para no dejar restos de jabón que afecten al sabor del café. Y es sobre todo muy importante que evitemos que retenga humedad, por lo que es recomendable secar las piezas en la medida de lo posible con papel absorbente, y no guardarla cerrada, sino desmontada con las distintas partes por libre. Si podemos sacar el filtro mejor.

Si no hemos hecho un buen mantenimiento de nuestra cafetera y está ya completamente ennegrecida también podemos recurrir a un truco de limpieza mucho más amable que raspar con fuerza, arañando toda la superficie. Es tan sencillo como introducir en la parte destinada a agua una mezcla de vinagre, agua caliente, un chorro de limón y poco de bicarbonato, y montar la cafetera sin introducir café, para llevarla a ebullición. Así conseguiremos ablandar la suciedad y podremos dejar nuestra cafetera como nueva.