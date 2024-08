Asier Etxeandia, de trabajar en un 'sex shop' a grabar con Pedro Almodóvar: 'Él al principio no me quería'

Asier Etxeandia, actor español conocido por su participación en películas y series como Velvet (2013), Dolor y gloria (2019), Asombrosa Elisa (2022) o Sky Rojo (2022), ha sido invitado al episodio del espacio televisivo 'Babylon Show' emitido este jueves y ha dejado varias sorpresas.

"Hoy tenemos a un auténtico todoterreno y me ha mucha ilusión presentarle", le anunciaba Carlos Latre en su entrada al plató del programa de Telecinco, para pocos segundos después bailar juntos hasta que el bilbaíno llegaba a su asiento, junto a la mesa. "Ya lo decía yo, que eres un auténtico mastodonte", se reafirmaba el humorista castellonense, en un juego de palabras que hacía alusión a uno de sus trabajos, la película Mastodonte: Anatomía de un éxodo, de 2018. Entonces Etxeandia admitía: "Me he puesto nervioso y todo".

Latre, a continuación, matizaba: "Creo que eres uno de los artistas más completos de este país". Y es que, además de su carrera profesional en la gran pantalla -por la que ha recibido dos nominaciones a los Premios Goya-, Asier Etxeandia canta, baila y ha actuado en la televisión y en el teatro. "Eres alucinante y me parece que poco se te reconoce en este país, te lo digo muy en serio”, proseguía Latre. Era esta afirmación, junto a la deriva de la conversación, lo que daba pie a que el actor se abriera a contar varias anécdotas de su pasado.

La copresentadora, la actriz Marta Torné, aprovechaba la ocasión para contar cómo fueron los orígenes de Asier. El bilbaíno trabajaba en un 'sex shop' cuando tenía 18 años: "Y era virgen", confesaba Etxeandia ante las risas de los dos maestros de ceremonias en plató. "Yo me quería ir de casa, me salió el curro [...] y dije, 'pues venga. Fui el que más vendió en esa temporada. Me llamaron los jefes de la franquicia para decirme 'enhorabuena' porque vendí 300.000 pesetas en una tarde", explicaba el actor.

Mientras Torné le felicitaba por esa capacidad de persuasión a los clientes, Etxeandia le quitaba hierro al asunto: "Yo creo que era por la impunidad de que no tenía ni idea". Segundos después, agregaba una broma sobre su rapidez en las ventas que provocaba la carcajada de Latre y de Torné, quienes le recordaban que 'Babylon show' se emite en horario infantil.

Más adelante, ambos presentadores le interrogaban sobre su vinculación con Almodóvar, sobre cómo surgió la participación en Dolor y gloria y sobre qué supone estar en una película orquestada bajo el mando de uno de los directores más famosos del país. "Mira, Pedro para mí ya era un referente y era un sueño poder trabajar con él. Llegó en un momento además en el que yo estaba preparado para hacer ese personaje. Porque él no me quería al principio", revelaba Etxeandia.

Hasta diez veces tuvo que realizar la prueba de casting el vizcaíno hasta convencer a Pedro Almodóvar de que le escogiera. "Y luego fue maravilloso, el personaje lo entendía muy bien y era para mí. Estaba enamorado [del papel] desde la primera vez que lo leí. Él estaba feliz", ha explicado Etxeandia.