Llegan los VMAs 2024, los premios a la industria del videoclip: fecha, dónde verlo y todos los detalles

Se acerca la gala de los MTV Video Music Awards, la gran noche de la industria del videoclip musical, organizada por la cadena estadounidense desde 1984, y que reúne a los grandes rostros de la música global. Una gala que cuenta con actuaciones de grandes estrellas, desde Katy Perry a Rauw Alejandro, y en la que Taylor Swift es una vez más la gran favorita. Te contamos cuándo es, cómo verla y todos los detalles más importantes.

Cómo serán los MTV VMAs 2024

Con aún más de una sorpresa bajo la manga, MTV ya ha hecho público un buen número de detalles sobre la gala, empezando por su fecha, el miércoles 11 de septiembre. La coincidencia con el aniversario del atentado de las Torres Gemelas se ha dado tras un cambio en el calendario, que busca evitar la coincidencia con el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump (10 de septiembre), y motiva la colaboración de la organización con asociaciones como Recuerdo del 11S, Tuesday's Children y Día Nacional del Servicio.

El evento se celebrará en el UBS Arena de Nueva York, a las 2 de la madrugada hora española, y se podrá encontrar tanto desde la web oficial de MTV como desde su perfil de Youtube, además de ser retransmitido con comentarios en español por UniMás a partir de las 5.30 de la madrugada hora española.

Este año la artista homenajeada con el premio MTV Video Vanguard es Katy Perry, que hará el gran número central de la noche con un popurrí de sus grandes temas, como ya hiciera el año pasado Shakira, que deleitó al público con "Hips Don't Lie", "She Wolf" o "Whenever, Whenever". Por su parte, la anfritriona de los VMAs 2024 será la cantante Mega Thee Stallion.

Los espectadores pueden votar a sus favoritos para las 15 categorías que premiarán a los artistas y sus realizaciones audiovisuales, con fecha límite viernes 30 de agosto salvo en las categorías de Mejor Artista Revelación y categorías sociales, que podrán votarse durante la gala.

Las nominales de 2024 y las principales actuaciones

La gran favorita de los VMAs 2023, como ya ocurrió en la anterior edición, es Taylor Swift, que acude con una nominación menos que en 2024, 10 en total. Le siguen Post Malone, con 9; Ariana Grande, Eminem y Sabrina Carpenter, con 6 nominaciones; Megan Thee Stallion y SZA con 5 y LISA, Olivia Rodrigo y Teddy Swims con cuatro nominaciones cada uno.

El "Hombre de la Luna" es la estatuilla entregada a los ganadores de estos premios, pues recrea a un astronauta sobre nuestro satélite, y el más codiciado es que reconoce el "Vídeo del Año", categoría en la que están nominados Ariana Grande, Billie Elish, Doja Cat, Eminem, SZA y Taylor Swift junto a Post Malone, por su colaboración en Fornight. Entran también en "Mejor Artista del Año" Bud Bunny y Sabrina Carpenter. Otros latinos nominados serán Annita, Karol G, Shakira, Cardi B, Myke Towers y Rauw Alejandro.

Y cómo no, la música estará presente a lo largo de toda la entrega de premios, con actuaciones confirmadas a cargo de Sabrina Carpenter, LISA, Rauw Alejandro, Halsey, Camila Cabello, Chappel Roan, Benson Boone, GloRilla y Lenny Kravitz.