Comida tradicional en el centro de Barcelona: gastronomía catalana para huir del turismo

Comer bien en zonas muy turísticas se hace muchas veces un imposible: paellas que no merecen recibir ese nombre, mucha comida internacional y precios absurdos son la tónica general. Y aunque Barcelona de turistificación sabe un rato, aún tiene sus rincones, pequeños secretos con los que toparse al cruzar una esquina, y sentarse a disfrutar de una buena tapa y la mejor gastronomía catalana en la tierra de Vázquez Montalbán y su Pepe Carvalho.

El bar de toda la vida con tapas a menos de 5 euros

Una de las grandes sorpresas que guarda Barcelona es Bar Gelida, un oasis en medio de un mar de imanes, "paela" y selfies. Y se encuentra en pleno Exaimple, justo al lado del Metro Urgell. No es nada que no hayas visto antes, sino precisamente todo lo contrario, el bar de toda la vida. Sin posibilidad de reserva, camarero libretilla en mano y con los azulejos del siglo pasado.

Fundado en 1946, tiene como uno de sus platos estrella los caracoles guisados, con salsa abundante y pan para mojar, pero también callos o croquetas por 4.90 y 4.90 euros respectivamente, y una gran variedad de platos de gastronomía catalana: cap i pota, faves a la catalana, sopa de pagès, etc.

Bo de Bernat, la heredera de Gelida en formato casa de comidas

Y si nos gusta el concepto, en la misma calle, pero al otro lado de la Gran Via de les Corts, encontramos el heredero natural de Gelida, Bo de Bernat, abierto por su antiguo cocinero durante once años, que parece haber encontrado el secreto del éxito: buena cocina a buen precio. Los platos no pasan ninguno de los 10 euros, salvo un par de piezas de carne de gran tamaño, y mantiene todos los clásicos: unas carrilleras de cerdo de infarto por 4,90 €, garbanzos guisados (4,50 €) y que nunca falten las croquetas, en las que tiene alguna innovación un punto más atrevidas, como las de fricandó, un estofado de ternero típico. Y que no falte el buen vino.

Can Vilaró, comida casera al pie del mercado de Sant Antoni

Y porque no hay dos sin tres, y sin alejarnos mucho de la zona, hablamos de Can Vilaró, a las puertas del mercado de Sant Antoni y con la parada de metro que toma su nombre como la más cercana. Y el concepto es el mismo, que nunca falla, comida tradicional y casera a buenos precios: albóndigas con sepia, manitas de cerdo, judías con morcilla, bacalao a la llauna... Porque no todo es paella y Burguer King en las Ramblas, y no solo de pan vive el hombre.