'Pablo Motos ha muerto': el controvertido anuncio de la nueva temporada de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' llega el 2 de septiembre con nueva temporada, y viene dispuesto a darlo todo para ser un año más el líder de audiencia en la franja horaria más competida de la televisión. Este año Broncano y Carlos Latre le harán competencia, y el programa ha querido hacer algo más atrevido y lanzar un anuncio con el titular del fallecimiento de Pablo Motos, anunciado por el mismísimo Vicente Vallés. Las señales de ficción son obvias, pero la broma no ha gustado a todo el mundo.

El anuncio de 'El Hormiguero' que ha matado a Pablo Motos

Diecinueve temporadas se dice pronto, casi 20 años en pantalla. Y no de cualquier manera, 'El Hormiguero' es el programa más visto de toda la televisión nacional, rondando una media de 15% de share y entre dos y tres millones de espectadores desde principios de la pasada década. Este año el desafío es nuevo, a Atresmedia le ha salido competencia: 'Babylon Show', la apuesta de Telecinco por Carlos Latre, y la nueva 'La Resistencia', de Broncano en TVE.

Los primeros pasos del programa de Latre han sido difíciles, los datos de audiencia son malos, e incluso quedan por debajo de la serie turca de Antena 3, o una reposición de la última entrevista a Isabel Preysler. Por su parte Broncano, que empieza el próximo 9 de septiembre, genera dudas desde el momento en el que firmó contrato con 'La 1', entre cifras millonarias e incertidumbre respecto al tono que adoptará en el nuevo espacio. Sus orígenes son muy underground, y la televisión abierta y pública no es el teatro Arlequín.

Pero no hay que dormirse, y 'El Hormiguero' ha decidido pisar fuerte desde su promoción. Para quien sea seguidor del programa la jugada es muy obvia: todos los años el primer programa es una especie de "película", en la que aparecen todos los invitados de la anterior trampa y hay que afrontar un desafío. El año pasado era salir de la terminal de Barajas en la que Motos estaba encerrado, este es descubrir quién es su asesino. El anuncio no llama a engaños, el tono es humorístico y los rótulos no corresponden a los del formato del noticiero de Antena 3, pero hay quien cae por el titular, y no ha hecho mucha gracia a juzgar por comentarios en redes sociales.

En el vídeo podemos ver a Marron, colaborador en la sección de ciencia, a Juan y Damián, los marionetistas tras Trancas y Barrancas e incluso al youtuber Plex, que acudió en la última temporada a 'El Hormiguero' tanto como invitado como de sorpresa, durante la entrevista a Frank Cuesta.