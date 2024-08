Yuyee vende el Santuario a Frank Cuesta: esta ha sido la cantidad que él ha pagado

Hace pocas semanas estallaba la polémica sobre el Santuario Libertad en el que habitan animales rescatados por Frank Cuesta en Tailandia a raíz de un vídeo publicado por él mismo en las redes sociales. El desacuerdo con su ex mujer, la modelo, cantante y actriz conocida como Yuyee, hacía peligrar el mantenimiento del refugio.

Tras varios días de litigio y con las declaraciones públicas de ambos de por medio, así como las de sus hijos, parece que han llegado a un acuerdo. Al principio de la reciente disputa, ella exigía como alquiler del espacio una cantidad que el castellanoleonés no estaba dispuesto a pagar, por no podérselo permitir, según lo que él ha manifestado a sus seguidores y a todos los que se han interesado sobre el asunto.

Tal como ella ha argumentado, esta petición de dinero mensual se fundamentaba en que Frank no le estaba abonando correctamente la pensión que habían pactado anteriormente y que tuvo que buscar esta otra vía para cobrarlo, según explicó Yuyee. Además, según ha declarado ella en una entrevista, él empezó a enviarle menos dinero al saber que ella tenía otra pareja nueva, que es una mujer. Ahora, en cambio, ella le va a vender el terreno del Santuario después de haber pasado muchos días de negociación entre ambos, aunque tendrá una condición.

¿Por cuánto dinero va a comprar Frank Cuesta el Santuario de Tailandia?

Frank ha contado a sus seguidores en un directo en Kick, la plataforma desde la que se comunica con su audiencia, algunos detalles de la venta. “Creo que con el dinero de Kick y con otro dinero llegamos para dárselo. Nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó”, ha explicado, aludiendo a los ingresos que recibe como creador de contenido en Internet. La cuantía que tendrá que pagar él a Yuyee para adquirirlo será de 160.000 euros.

Sin embargo, la tailandesa ha impuesto una condición: que el terreno dejará de estar a su nombre como hasta ahora y deberá inscribirse al de uno de los hijos de ambos, llamado Zorro, que es el segundo de los cuatro y que tiene 18 años.

Según Frank Cuesta, lo que habría motivado a su expareja a venderle finalmente el espacio es la complejidad para traspasárselo a cualquier otra persona: “Se ha dado cuenta de que es muy difícil vender este terreno tal y como está. Sería muy difícil venderlo por la orografía que tiene”.

A pesar del acuerdo, el herpetólogo ha matizado que no hay sentimientos implicados en esta transacción: “No es un pacto ni amigable ni no amigable. Al final del día lo que quiere es el dinero, no le interesa para nada el Santuario”, ha expresado con respecto a Yuyee. Y ha insistido: “Tú por tu lado, yo por mi lado y no quiero saber nada más de ti”.