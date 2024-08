El sorprendente truco para reanimar tus plantas marchitas: 3 ingredientes que seguro tienes en casa

Que las plantas son un plus fundamental en todas las estancias de un hogar está fuera de toda duda. Dan vida, verdor e incluso refrescan los ambientes. Pero no todos tenemos el don de escuchar a nuestras compañeras de piso vegetales, y la cosa acaba por ser una fuente de frustración y una pérdida de tiempo y dinero. Si eres de los que no sabes cuidar ni un cactus, aquí traemos un truco sencillo y con tres ingredientes caseros para reanimar a tus planchas más marchitas.

Primeros auxilios para tus plantas: ajo, arroz y agua

Las plantas son seres vivos, como los animales y las personas, y si se mueren suele deberse a una razón muy simple: no están comiendo como deberían. Con la diferencia de que a ellas no tenemos que pasarle un filete por la sartén, aunque este truco va un poco de eso, pues vamos a utilizar tres ingredientes de nuestra cocina. El proceso es bien sencillo:

Machaca tres o cuatro dientes de ajo, piel incluida Mezcla el ajo con un puñado de arroz y agua como para cubrir de sobra, abundante. Deja reposar la mezcla. Mientras saca la planta del tiesto con sus raíces y lávalas bajo el agua del grifo. Ahora puedes dejar la planta dentro de la mezcla, por una media hora, o simplemente regarla tras trasplantarla. En caso de haberla metido en la mezcla, trasplanta a una nueva maceta con tierra nueva.

Y es que resulta que el arroz y el ajo no son solo saludables para las personas. El arroz es rico en nutrientes como el hierro, el potasio, el zinc o el magnesio, e incluso depositado simplemente en la maceta tiene un efecto positivo para nuestras plantas, a razón de una cuchara sopera para una maceta grande y media para una pequeña, con cuidado de no hacer montañitas que puedan atraer plagas. También podemos aprovechar el agua de haber cocido arroz, con mucho almidón, para regar nuestras plantas.

Por su parte el ajo es rico en fósforo, potasio y yodo, e incluso es eficaz repeliendo plagas. Podemos aplicarlo machando las cáscaras y ajos secos hasta hacerlos polvo, preparando un alcohol de ajo o incluso infusionándolo.