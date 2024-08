¿Piensas que te han bloqueado en WhatsApp? Así es como puedes comprobarlo

Como en todas las redes sociales, en Whatsapp existe la opción de bloquear a una persona, ya sea porque es un bot, un posible estafador o incluso un conocido no muy educado. El problema es que la aplicación no nos notifica en el caso de haber sido bloqueados, e incluso nos deja seguir escribiendo a la otra persona. Son varias las señales de que la persona nos ha bloqueado, como el que no podamos ver la foto de perfil, pero claro, muchas no son inequívocas. Por eso te traemos el truco definitivo para salir de dudas.

Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp

Con el paso del tiempo, Whatsapp ha desarrollado múltiples opciones dirigidas a que ganemos en privacidad. Por ejemplo, existe la posibilidad de que ocultar nuestro estado de "en línea", para que los demás no sepan cuándo estamos usando la aplicación y cuando no, y no puedan presionarnos para que les contestemos. Incluso existen trucos para leer mensajes sin que aparezcan como leídos, a pesar de tener dicha opción activada. Pero, ¿cómo podemos averiguar si nos han bloqueado?

Whatsapp no nos avisa cuando nos bloquean, por lo que no tenemos ninguna comunicación oficial. Sin embargo, las pistas son más que evidentes. Por un lado, no veremos la foto de perfil ni la última conexión de nuestro interlocutor. Sin embargo, como hemos dicho esto no es una prueba definitiva, ya que la persona puede simplemente haber decidido ocultarlo a todo el mundo.

Esto puede verse claramente cuando sólo aparece una marca en el mensaje enviado. Esto también podría indicar que el teléfono del destinatario está temporalmente apagado o en modo avión: pero si la marca no vuelve a aparecer, es probable que te hayan bloqueado.