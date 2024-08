Los productos de limpieza que no debes mezclar nunca: podrían formar reacciones químicas explosivas

Realizar las tareas del hogar es imprescindible para vivir en un espacio aseado. Una casa limpia es sinónimo de salud y favorece tener paz mental. Pero no hay que obsesionarse adquiriendo todo tipo de productos de higiene, ya que con algunos métodos muy sencillos basados en ingredientes que tenemos por la nevera o en el resto de la cocina se pueden hacer maravillas.

En todo caso, si adquirimos varios artículos de limpieza, normalmente no se deben utilizar a la vez, además de porque estaremos tirando nuestro dinero a la basura por ineficiencia, podríamos llevarnos un disgusto. Una mezcla desafortunada de productoso un exceso de cantidad a la hora de limpiar pueden provocar intoxicaciones que nos hagan terminar en un servicio de urgencias.

Si queremos un plus de limpieza y utilizar varios productos, no debemos usarlos nunca a la vez. Primero, aplicaremos uno, dejaremos que actúe y que se seque antes de emplear uno nuevo, aunque la calidad y efectividad de sustancias como la lejía no requieren ningún producto de limpieza adicional.

No mezcles nunca estos productos:

- Amoniaco y lejía

- Vinagre y lejía

- Lejía y agua caliente

- Lejía y alcohol

- Lejía y agua oxigenada

- Vinagre y agua oxigenada

- Lejía y cualquier producto de limpieza

- Vinagre y bicarbonato

Como norma general, no se deben mezclar productos de limpieza entre sí, ni con sustancias domésticas habituales como el vinagre, el agua oxigenada, la laca o el bicarbonato, y tampoco se deben mezclar con agua caliente. Lo menos grave que puede pasar con estas mezclas es que unas sustancias anulen las propiedades de las otras, pero lo más peligroso es que la mezcla tenga riesgo de explosión o se produzcan vapores tóxicos.