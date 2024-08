El ingrediente secreto del gazpacho de Carlos Herrera: 'Le echas un poco y el contraste es demoledor'

Que Carlos Herrera es todo un gourmet no es ningún secreto. Al conocidísimo periodista se le puede ver en sus redes sociales visitando restaurantes de comida tradicional, no pierde la oportunidad de dar un espacio en su trabajo a esta gran afición e incluso lo hemos podido ver en colaboraciones en Canal Cocina, recorriendo las calles de Sevilla. Y, cómo no, tiene más de un truco de cocina bajo la manga para compartir con sus seguidores.

Innovar para superarse: el ingrediente secreto

El gazpacho puede ser sin duda la estrella indiscutible del verano. Una sopa fría y llena de sabor que causa furor en todo el territorio español y fuera de él. Y como en toda receta popular "cada maestrillo tiene su librillo", por lo que las variaciones son más que numerosas. Y la de Herrera es estrambótica pero no suena nada nada mal.

El pilar de esta receta es el tomate, puedes empezar por medio kilo, y mejor maduros, que habrá que pelar y escaldar. Después batimos los tomates, junto a los pimientos, ajo, pepino y pan, que puede ser ligeramente humedecido. Al resultado de triturar durante unos segundos añadimos sal, vinagre y aceite, y tras terminar de fusionarlo lo colamos. Tras enfriar está listo para comer. Pero aquí vienen las innovaciones.

La receta de Herrera es un gazpacho de cerezas, al que podemos retirar el ajo y el pimiento para potenciar todo el sabor de la fruta. Con 250 gramos bastaría, y a más maduras más color y sabor. No tiene mayor complicación que la de batirlas junto al resto de los ingredientes, eso sí, sin el hueso. Pero la cosa no queda ahí, y el periodista apuesta por añadir anguila ahumada. Ese es el contraste demoledor.

Un invento peor recibido por el chef es el que sugirió su hijo, Alberto Herrera, que defendió que añadir helado de queso azul quedaría muy bien, lo que provoca que su padre suelte un improperio. Se puede notar que se jugó la herencia en un solo momento.