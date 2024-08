Tres recetas de tomate originales y espectaculares: sácale el máximo partido

Cuando el calor aprieta las frutas y verduras son tus mejores aliados, pero la monotonía acaba llegando antes o después, fruto de la falta de imaginación. El tomate aliñado es delicioso, pero para mediados de agosto ya lo habrás comido más veces de lo que puedas contarlo. Por eso aquí traemos tres recetas originales y sencillas con base de tomates, para sacar todo el partido a esta refrescante hortaliza.

Tres recetas de tomate originales

Tomates rellenos con ensalada de lentejas.

Los tomates rellenos nunca fallan, una receta sencilla y que admite mil variantes, tantas como rellenos se te ocurran. En este caso una ensalada de lentejas que va a hacer de este plato de lo más sano que podrás llevarte a la boca este verano.

Es tan fácil como cortar un tomate grandecito, retirar la pulpa y preparar el contenido a base de una picada de pepinillos, pimiento verde, cebolla morada y la propia pulpa del tomate, junto a las lentejas y el atún. Aliñamos y ¡listo!

Tomates con pesto y mozzarella.

Seamos sinceros, que te quede bien una receta con base de pesto y mozzarella no es mérito tuyo, es que no puede fallar. Y por supuesto a los tomates también les queda bien y no vas a perder ni cinco minutos. Puedes hacerlo en ensalada o en formato relleno, como más te guste, y a no ser que quieras hacer tu propio pesto no tiene más complicación que cortar los tomates, condimentarlos con sal y pimienta, bañarlos con una cucharada de pesto y colocar encima una rodaja de queso. Puedes darle varios pisos, sobre todo si optaste por el relleno, y hornear a 180 grados durante 20 minutos le dará el toque final.

Una bebida refrescante para aprovechar los tomates maduros.

Y una idea final, con un punto aún más original, es hacer una bebida para darle una segunda vida a los tomates más maduros de la nevera, al modo del gazpacho pero incluso más refrescante. Es tan fácil como hacer zumo con nuestros tomates, mezclarlos con hielo y condimentar con una pizca de sal, pimienta y unas gotas de tabasco. Para finalizar un par de cucharadas de zumo de limón y una cucharadita de salsa inglesa y un simple agitado. El resultado es delicioso y sorprendente.