De Brigitte Bardot a Tarantino: Sabrina Carpenter y Jenna Ortega rinden homenaje al cine de terror con 'Taste'

Sabrina Carpenter es una cantante, actriz y compositora estadounidense que ha logrado destacar en la industria del entretenimiento gracias a su versatilidad y talento. Tras años de trabajo y con el estreno de su sexto album, la cantante no solo se consolida de forma definitiva como una de las caras del panorama musical actual, si no que trae de vuelta clasicos del cine de culto.

Carpenter inició su carrera como actriz en Disney Channel, donde rápidamente se ganó el corazón del público joven con su papel en la serie 'Girl Meets World', un homenaje a su homóloga en la década de los 90. Sin embargo, la jóven promesa no se limitó al mundo de la actuación y, poco a poco, ha ido construyendo una sólida carrera musical. Con un sonido pop que evoluciona a medida que ella misma crece, ha lanzado seis álbumes de estudio, mostrando una madurez artística que la ha alejado de su imagen de estrella infantil y la ha posicionado como una de las voces emergentes más prometedoras de su generación.

El pasado 23 de agosto, Sabrina Carpenter sorprendió con el lanzamiento de 'Short n' Sweet'. Un album del que ya habíamos apreciado temas como 'Espresso' o 'Please, please, please''.

Aunque es un nombre que muchos asocian con la factoría Disney, Carpenter se ha encargado de demostrar, una vez más, que su carrera ha tomado un giro decidido hacia la madurez artística. Y es que, tras los primeros acordes de su nuevo sencillo 'Taste', ya es evidente que su visión creativa está más viva que nunca, especialmente en el ámbito de los videoclips.

Back to the cinema

'Taste' es una auténtica joya audiovisual, que no solo nos trae una colaboración estelar con la actriz Jenna Ortega, sino que también está cargado de referencias cinematográficas que harán las delicias de los amantes del cine clásico y de culto. Si en su éxito veraniego 'Espresso', Carpenter evocaba a Brigitte Bardot con un toque sesentero, en esta ocasión, se adentra en terrenos mucho más oscuros y sangrientos.

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega / @jennaortega

La historia que nos cuentan no solo gira en torno a la rivalidad y la reconciliación femenina, sino que también está repleta de guiños a películas icónicas. Empezando por el paralelismo con 'La muerte os sienta tan bien', donde se aprecian los voluminosos peinados y elegantes vestidos negros. Las dos estrellas recuerdan a Meryl Streep y Goldie Hawn en la célebre cinta.

Avanzando en la historia, encontramos en una de las escenas otra referencia a este cine de terror de culto. En este caso a la película 'Ginger Snaps', en el momento en el que la cantante tiene cae en el jardín y queda clavada en la verja. Siguiendo los 'frames', se encuentran otras alusiones a títulos como 'La matanza de texas' y más concretamente a la motosierra utilizada en la película.

Por si fuera poco, Jenna Ortega se transforma en la enfermera de Kill Bill Vol. 1, Elle Driver, mientras que Carpenter, con un abrigo de plumas blancas que evoca a 'La familia Addams', intenta recrear la mítica escena de la ducha de 'Psicosis'. Con tanta sangre de por medio, el vídeo llega a rozar el gore, pero siempre manteniendo el estilo visual limpio y estético. Muy cuidado.

'Taste, videoclip de Sabrina Carpenter / @sabrinacarpenter

El videoclip entero no solo es un homenaje al cine de terror, sino también una declaración de intenciones sobre el poder de la alianza femenina. Y, aunque las teorías sobre supuestos triángulos amorosos y mensajes ocultos han circulado por las redes, lo cierto es que el vídeo se cierra con un beso entre ambas protagonistas, enviando un claro mensaje de unión.