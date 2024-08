Robert Bobroczky, el exjugador de baloncesto de 2.30 metros que interpreta al mayor villano de 'Alien:Romulus'

Alien: Romulus es el thriller de ciencia ficción del verano. La película nos transporta a las raíces de la saga de siete entregas y, en ella, un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo cuando rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada.

Este largometraje ha sido producido por Ridley Scott, que dirigió la película original de Alien y produjo y dirigió las series de la saga tituladas Prometheus y Alien: Covenant, Michael Pruss (El estrangulador de Boston) y Walter Hill (Alien), con Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Los ángeles de Charlie), Brent O'Connor (Bullet Train) y Tom Moran (Imparable) como productores ejecutivos.

De su elenco, destacan Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Matar es fácil), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu. Fede Alvarez (Posesión infernal [Evil Dead], No respires) dirige a partir de un guion que escribió con su colaborador habitual Rodo Sayagues (No respires 2) basado en personajes creados por Dan O'Bannon y Ronald Shusett.

Otro miembro del reparto, irreconocible a la par que imprescindible para lograr el terror del filme, es un debutante Robert Bobroczky. Este exjugador de baloncesto rumano encarna, con sus 2.30 metros de altura, a El Descendiente, híbrido entre alienígena y humano que sale del vientre de Kay (Isabela Merced) en una de las escenas más duras de la película.

La elección del deportista tiene su origen en que el equipo de producción quería limitar el máximo posible los efectos especiales en la película para acercarla al modo en que se hicieron las primeras de la saga, en la década de los ochenta. Además, según explicó director de efectos especiales Daniel Macarin a Variety, la fisonomía del deportista aportó al papel una forma muy particular al moverse por sus andares y gestos en las 10 tomas, aproximadamente, en las que aparece.