De los 90 a nuestros días: el legado de 'My Mad Fat Diary' regresa a la pantalla

¿Quién no ha sentido alguna vez de adolescente que no encaja? Esa sensación de no estar cómodos con quienes somos o quienes nos rodean, mientras que constantemente nos bombardea con imágenes de expectativas imposibles y perfeccionismos inventados, se intensifica de manera considerable durante estos años. Reflejo del viaje que vivimos de camino a ser adultos, lo plasmo la serie 'My Mad Fat Diary'. Un éxito adolescente que diez años después de su estreno, por fin llega a España.

Querido diario

En 2007, Rae Earl, una locutora y escritora inglesa decidió compartir con el mundo parte de su vida, una colección de diarios que escribió en su adolescencia durante los años 80. Un conjunto de pasajes que mostraban de forma franca y directa sus problemas, experiencias e inseguridades.

Tan rápido como vio la luz, lo hizo su éxito y pronto llamo la atención de Tiger Aspect, la influyente productora detrás de éxitos como Mr. Bean y Ripper Street, que no tardó en adquirir los derechos para llevar la historia a la pantalla.

Con la intención de conseguir un producto único y bajo el guion de Tom Bidwell, la serie logró capturar la esencia de la obra original, añadiendo un pequeño cambio. La decisión de trasladar la historia a los años 90, mostró un terreno poco explotado hasta entonces, en el que poder mostrar múltiples referencias culturales y musicales, con las que complementar la trama.

Amigos de Rae / @mymadfatdiary

Rostros de Bafta

El casting fue meticuloso, seleccionando a jóvenes actores casi desconocidos, quienes lograron encarnar con gran habilidad a los personajes complejos de la historia. Un elenco conformado por nombres, hoy en día reconocidos en la industria como Jodie Comer ('Killing Eve') o Sharon Rooney ('Barbie'), quién a pesar de contar con 25 años cuando fue elegida para el papel, logró una actuación tan convincente que capturó a la perfección la angustia y las alegrías de la adolescencia. También contó con caras consolidadas, como el actor Ian Hart (Harry Potter).

Finalmente, en 2013, se emitió por primera en la cadena juvenil E4. Ambientada en la Inglaterra de 1996, la serie fue un éxito inmediato entre el público adolescente, y no tardó en recibir elogios de la crítica, así como varias nominaciones y premios, asegurando su consiguiente renovación.

Rae y Kester / @mymadfatdiary

La aceptación frente al tabú

A través de la mirada de la protagonista, Rae, una adolescente con sobrepeso que acaba de salir del psiquiátrico y que tiene que lidiar con sus tendencias autodestructivas, la serie nos ofrece un relato honesto y conmovedor sobre la adolescencia, la salud mental y la importancia de aceptarse a uno mismo, a la vez que nos muestra una época marcada por cambios sociales y culturales.

Con la ayuda de su terapeuta, Kester, y un grupo de amigos que la apoyan, Rae empieza a reconstruir su vida. Sin embargo, su camino no está exento de obstáculos. Desde un entorno familiar complicado, donde su madre parece más preocupada por su pareja que por su hija, hasta el miedo de compartir su paso por el psiquiátrico, por miedo a sentirse juzgada.

Rae y su madre / @mymadfatdiary

No es el único personaje complejo que se muestra, en medio de la dinámica de grupo, los problemas personales y el autodescubrimiento forman parte de la tónica de estos. Normalizando el sentirse diferente al resto en temas como la orientación sexual. Apoyada en el humor negro y los diálogos ingeniosos, que ayudan a un desarrollo más llevadero de las escenas.

Quitarse el traje de piel

"Algunas veces somos solo sentimiento, no hay peso en ellos." Con esta contundente afirmación, se muestra la que quizás sea, una de las escenas más duras de esta serie. No solo por su mensaje, sino por lo que transmite. En ella la protagonista llega a su casa y antes de irse a dormir, muestra que en realidad, es mucho más de lo que el espejo, y por ende sus miedos, reflejan. Harta de lidiar con la inseguridad de su imagen, se empieza a desabrochar un 'traje de piel' y a deshacerse del cuerpo no normativo que tanto la disgusta. Finalmente, acaba por echarlo a un contenedor y quemarlo, dejando ver que en realidad su cuerpo sigue los patrones 'normativos'.

Con esta trama, no solo se cuestionan los estándares de belleza impuestos por la sociedad, sino que llama al espectador a reflexionar sobre como estos 'traumas' y problemas sin tratar pueden reflejarse en nuestro yo adulto. También señala el impacto de los medios de comunicación en nuestra autoestima y la sobreexposición continua de los mensajes.

Tras dos temporadas que cerraron de manera satisfactoria la historia principal, la serie continuó con una tercera temporada de tres episodios, a modo de epílogo. Esta última entrega mostró a los personajes enfrentando nuevos desafíos mientras se adentraban en la vida adulta, dejando a los espectadores con una sensación de cierre y reflexión. Ahora, más de una década después, 'My Mad Fat Diary', se abre paso en las televisiones españolas con su llegada a Movistar+