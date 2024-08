¿No tienes tiempo para limpiar el apartamento de tus vacaciones? Así tienes que hacerlo

El verano es la época por excelencia de las vacaciones, y desde hace algunos años la solución ideal para los españoles a la hora de buscar un alojamiento es alquilar un apartamento. Son más baratos, dan más libertad, te sientes más cómodo y puedes hacer comidas y cenas en casa, ahorrándote un buen pico. Pero claro, la contra es que no hay servicio de habitaciones ni otras comodidades asociadas a los hoteles, y surge la polémica de si hay que hacer una pequeña limpieza antes de marcharse. Si eres del equipo de los solidarios con las kellys pero vas corto de tiempo te contamos como tienes que abordar esta tarea.

Cómo limpiar el apartamento en el menor tiempo posible

¿Te vas de vacaciones y quieres dejar el apartamento o el Airbnb en perfectas condiciones? ¿No tienes mucho tiempo para limpiar a fondo? No te preocupes, te damos algunos consejos para que puedas hacerlo de forma rápida y eficaz.

Lo primero que debes hacer es recoger todo lo que hayas usado durante tu estancia: ropa, toallas, sábanas, platos, cubiertos, etc. Guarda en tu maleta lo que sea tuyo y deja en un lugar visible lo que sea del alojamiento. Así facilitarás el trabajo de la persona encargada de la limpieza y te asegurarás de no olvidarte de nada.

También es fundamental ventilar bien el espacio. Abre las ventanas y deja que entre aire fresco. Esto ayudará a eliminar los malos olores y a renovar el ambiente. Y limpiar las superficies más visibles y sucias: la mesa, el fregadero, el baño, el suelo... Puedes usar un paño húmedo con un poco de jabón o vinagre para quitar el polvo y las manchas. No hace falta que te entretengas mucho, solo que quede presentable.

Un detalle que ahorra esfuerzo al profesional que venga después y no cuesta nada es vaciar la basura y tirar todo lo que no vayas a usar: restos de comida, envases, papeles, etc. Asegúrate de separar los residuos según el tipo de contenedor: orgánico, plástico, papel, vidrio... Así contribuirás a cuidar el medio ambiente.

Finalmente, el indispensable es revisar que no te dejas nada olvidado: cargadores, libros, documentos, objetos personales... Comprueba todos los cajones, armarios y rincones. Si encuentras algo que no es tuyo, déjalo donde estaba o avisa al dueño del alojamiento.

Siguiendo estos pasos podrás limpiar en poco tiempo un apartamento o un Airbnb antes de marcharte. Así dejarás una buena impresión y podrás disfrutar de tus vacaciones sin preocupaciones.