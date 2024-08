Cómo limpiar las manchas del sofá: producto de Mercadona y de fácil aplicación

A lo largo de los años uno puede pasar mucho, pero que mucho tiempo, tirado en el sofá. Y claro, que si no va a pasar nada porque pique un poco, que si iba para la mesa y me tropiezo... Y un mueble así no se cambia con frecuencia. Si queremos mantener nuestra casa como recién amueblada vamos a necesitar hacer un mantenimiento de vez en cuando, y surgen las dudas de como limpiar tapicerías. Aquí traemos un producto de Mercadona del que las redes hablan maravillas.

El limpia tapicerías de Mercadona de éxito asegurado

De todos los muebles de la casa, el sofá siempre supone un desafío especial, pues siendo de tela se mancha con especia facilidad, pero no podemos meternos en la lavadora y desentendernos. Para ello existen multitud de productos de limpieza de tapicerías, y el de Mercadona es eficaz y con un precio nada desorbitado, además estar siempre a mano.

Hablámos del 'Limpia Tapicerías y Alfombras', de la marca bosque verde, que podemos reconocer por ser de un llamativo color rosa y ser de los botes equipados con un gatillo. El modo de aplicación para manchas localizadas es el siguiente:

Puede ser recomendable pasar la aspiradora por la mancha de forma previa, y así asegurarnos de retirar polvo y restos físicos. Pulverizar con el producto comprado un trapo húmedo. Es fundamental que no destiña. Frotar, tanto la mancha como sus alrededores. Aclarar el trapo y volver a frotar sin el producto.

En el caso de querer hacer una limpieza general la propia cadena de supermercados sugiere que utilicemos una mezcla de agua y el limpia tapicerías, a razón de 50 mililitros del químico por cada medio litro de agua. Para aplicar el resultado podemos utilizar tanto un trapo como un cepillo. En todo caso sigue siendo importante pasar un trapo aclarado al final, retirando los restos del producto que hayan podido quedar.