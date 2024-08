Este es el esperado regreso de una serie de culto que cautivo a los adolescentes ritmo de Oasis

Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor y eso es lo que ha debido pensar Movistar. La cadena de televisión, que goza de un amplio y variado catálogo de contenidos originales y llegados de otras plataformas ha decido añadir uno nuevo a su lista. Se trata de una joya de culto, que se volvió muy popular en 2014 y atrajo a cientos de fans a su historia.

Después de una espera de 10 años, My Mad Fat Diary por fin desembarca en Movistar+ este viernes, trayendo consigo sus tres temporadas completas para que las disfrutes de principio a fin.

'Don’t Look Back in Anger'

Inspirada en la historia real de Rae Earl, la serie británica nos introduce a una adolescente de 16 años que, con 104 kilos de peso, acaba de salir de un hospital psiquiátrico tras una estancia de cuatro meses. Incorporada de nuevo en la sociedad, tras estar bajo tratamiento, se reencuentra con su amiga de la infancia, Chloe, quien desconoce sus problemas de salud mental y piensa que Rae ha estado en Francia durante ese tiempo.

Con una nueva oportunidad antes sus ojos Rae busca la forma disfrutar de su adolescencia mientras se enfrenta a sus fantasmas.

Ambientada en 1996, My Mad Fat Diary no solo te atrapa con su narrativa honesta, su jerga característica y su humor sarcástico, sino que además te lleva de vuelta a los años 90 con una banda sonora cargada de himnos 'britpop', incluyendo por supuesto a Oasis.

Rostros de la industria

Los actores de My Mad Fat Diary han seguido carreras impresionantes después de su éxito en la serie. Sharon Rooney, quien interpretó a Rae, ganó gran reconocimiento por su actuación y fue reconocida por los Bafta como una estrella emergente. Uno de sus trabajos más recientes fue en Barbie. De forma paralela, Jodie Comer, quien dio vida a Chloe, se ha convertido en una figura destacada en la televisión internacional, especialmente por su papel en 'Killing Eve', que le valió un Emmy y un Bafta a la mejor actriz. También ha trabajado en películas como Free Guy y The Last Duel.

Para Nico Mirallegro, quien interpretó a Finn, el 'chrus' de Rae, ha mantenido una carrera más centrada en la televisión británica, con roles en series como 'The Village' y 'Our Girl', además de participar en teatro y cine independiente.