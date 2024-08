Hiba Abouk sobre sus experiencias amorosas: "Creo en el amor y en la confianza. Si me vuelvo a estrellar, pues lo haré"

Hiba Abouk ha sido una de las protagonistas de los rumores y las publicaciones del corazón durante el verano. No es para menos, pues se le relacionaba con el hombre en el ojo del huracán, Álvaro Muñoz Escassi, pillado engañando a María José Suárez con todo tipo de detalles escabrosos: jugando a dos bandas, mandando un vídeo manteniendo relaciones a su amante... Y es además la ex de la estrella del PSG Hakimi, acusado de violación en su propia casa. Con experiencias así, su opinión en asuntos amorosos siempre atrae la atención, y este ha sido el caso de sus declaraciones para la revista ELLE.

Las declaraciones sobre el amor de Abouk: "Llámame ingenua o romántica empedernida..."

La publicación francesa ELLE se ha hecho con la entrevista con una de las protagonistas de los asuntos del corazón veraniegos, y en ella la actriz no ha omitido detalles sobre su opinión sobre el amor, su pasado y su vida. Asuntos todos sensibles tras años en los que ha sido, a su pesar, protagonista de los medios por asuntos ajenos a su profesión.

La ruptura con Hakimi, futbolista de los más prometedores de Marruecos y clave en el PSG, fue dura, más teniendo en cuenta que tienen dos hijos en común y cómo sucedió. El deportista sigue investigado por un caso de violación, contra un joven de 24 años que afirmó haber sido invitada a su casa, donde a pesar de sus protestas le besó los pechos y penetró con los dedos. Abouk, que afirmó ya tener pensada la separación de antes, declaró haber sufrido mucho "He tenido momentos durísimos. Me quedé consumida, consumida físicamente". Y afirmó siempre estar del lado de las víctimas, sin querer ser más tajante ante la falta de pruebas.

Ahora la actriz ha declarado que a pesar de todo, sigue siendo positiva: "Llámame ingenua o romántica empedernida, pero pese a todo, y he sufrido, no lo voy a ocultar, creo en el amor y en la confianza. Si me vuelvo a estrellar, pues lo haré, aunque no pienso dejar de tener fé en él". Declaraciones en declaración a la honestidad en la pareja que chocan con la relación en la que se le ha situado desde la prensa con Múñoz Escassi, infiel confeso. Ella siempre ha negado ese supuesto romance, pero las fotos románticas han protagonizado piezas en distintos periódicos en los últimos meses: cenas, una escapa familiar en Cádiz e incluso un hotel de lujo en Túnez. También de estos acontecimientos ha hablado Abouk, al afirmar "gestiono la fama mucho mejor que antes" y asegurar que trata de reírse de los rumores.

Lo que sí tiene claro es que está muy feliz de volver a Madrid tras su temporada parisina. Aunque sus raíces son libias y tunecinas, ella es nacida en la capital española, y allí tiene a sus amistades y capacidad para improvisar planes y echarse unas cervezas "No me di cuenta de cuánto había echado de menos la ciudad hasta que volví". Tiene claro que no va a moverse de aquí por nada del mundo, como aviso a navegantes, y cuál es su prioridad: "Mis hijos son las dos joyas que tengo, ser madre es el amor más grande, incondicional y puro que he conocido".