Viajar en primera clase por menos de lo que imaginas: estos son los trucos

Los vuelos lowcost nos han hecho olvidar la comodidad a la hora de viajar, todo es viajar con el mínimo equipaje posible, con los calcetines escondidos donde podamos y ahorrándonos hasta el último euro. Pero sí tenemos unas monedas más puedes conseguir un asiento de primera clase por menos de lo que te imaginas, y las ventajas créete que merecen la pena.

Viajar en primera clase es un lujo más accesible de lo que piensas

En los últimos años las aerolíneas lowcost nos han malacostumbrado, y ya ni siquiera sabemos las ventajas que implican un vuelo en primera clase. Lo más básico es la facturación prioritaria, el equipaje adicional, cenas de lujo o acceso a la zona VIP del aeropuerto, pero los lujos pueden seguir subiendo: suites con iluminación ambiental y salón exclusivo, servicios de spa y tratamientos para la piel e incluso duchas en el propio avión. Puedes echarle imaginación, seguro que hay un avión que lo tiene.

Pero la verdad es que hay un buen motivo para no viajar en primera clase: es carísimo. Puede salir hasta por cuatro veces lo de un asiento normal. Y sin embargo hay algunos trucos que pueden rebajar mucho la experiencia. El indispensable es hacernos con una tarjeta de fidelización, en la mayor parte de aerolíneas gratuitas. Si somos de los que viajamos con frecuencia al cabo de los años nos haremos con una buena cantidad de puntos, y un estatus a nuestra altura, pudiendo acceder a multitud de ventajas. Y entre ellas está las rebajas en los billetes de primera clase.

Pero no todo es exclusivo de quien viaja diez veces al año. También es fundamental que estemos atentos al momento del check in, cuando la aerolínea puede ofrecer asientos en primera clase que se han quedado libres a quien tenga una tarjeta de fidelización. Y quejarnos al personal de vuelo, siempre con educación, en caso de overbooking o retraso, puede darnos más de una sorpresa. Ir vestidos como si estuviésemos destinados a la primera clase no va de más, hay que creérselo.

Y una opción que no todo el mundo conoce es la de pujar por un mejor asiento. En las aerolíneas que ofrecen esta opción tendremos que apuntarnos unos días antes de la fecha de despegue, a través del botón para apuntarnos a la subasta online en el correo de confirmación de la reserva. La subasta suele ser a ciegas, por lo que no sabes cuanto ofrecen el resto, y en muchas compañías se fija un importe mínimo. Es una opción especialmente tentadora si es un vuelo largo en el que hemos pagado extras por el equipaje o la cena, que se nos devolverían en caso de ascender a esa primera clase.