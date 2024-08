El vecino de Elche que va a hacer la compra montado en caballo: esta es la reacción de la policía

A pesar de todo, la aplicación antes llamada Twitter sigue siendo un lugar maravilloso. Y es que las redes sociales nos regalan momentos que de tan absurdos llegan a ser hilarantes. Ese es el caso de este vídeo de un vecino de Elche, que no queriendo bajar andando hasta el bazar, con el calor que hace en estos días, eligió un llamativo medio de transporte: el caballo. Y no es que lo aparcase en la puerta...

Un vecino de Elche dentro de un bazar montado en caballo

La imagen es simplemente surrealista. Un agente de policía municipal abre una puerta de un bazar, y dentro podemos ver a un hombre descamisado montado en caballo. Ha ocurrido en el municipio de Elche. El agente, que ni sabe como reaccionar, hace salir al vecino y bajarse, y tras una conversación en el que el ciudadano no se ve ni mucho menos apurado se ve que vuelve a entrar, para terminar la compra. Ante la insistencia del policía finalmente sale y vuelve a montar, para salir cabalgando y en dirección contraria al tráfico.

El vídeo, de algo menos de dos minutos, no hace sino multiplicar las preguntas: ¿por qué no lo deja aparcado fuera? ¿A quién se le ocurre entrar en un bazar montado en caballo? ¿Y por qué el policía no parece sorprendido? Lo cierto es que probablemente no haya ninguna norma que prohíba como tal entrar en un local montado en caballo. La policía sí que escoltó al ciudadano para evitar problemas en la circulación, que en estas fechas y con el calor apretando no parecía muy intensa, e hizo las inspecciones pertinentes al animal, tal y como ha compartido en su perfil de X.

Los usuarios de redes no han perdido la oportunidad de bromear al respecto, desde el "¿Puede entrar en Madrid Central?", al "Nadie ha dicho que no se permitan caballos en la tienda, perros no pero caballos no pone nada",