Hotelazo de 6.000 euros la noche: así son las vacaciones de Gerard Piqué y Clara Chía

Disfrutando de una etapa de tranquilidad y estabilidad dos años después del tsunami mediático que protagonizaron tras salir a la luz su historia de amor coincidiendo con la separación de Shakira y Gerard Piqué, el exfutbolista y Clara Chía se han regalado unas inolvidables vacaciones en Grecia, según informa Europa Press.

A pesar de que el ex de la cantante colombiana intenta mantener su relación alejada de los focos, en esta ocasión ha hecho una excepción para presumir en redes sociales del espectacular entorno en el que han pasado los últimos días. Piqué ha compartido en Instagram una historia en la que aparecía un precioso atardecer sobre las islas del Peloponeso y con el Mar Egeo de fondo. Y aunque no ha publicado ninguna imagen de su chica, las dos copas de vino blanco que aparecen en primer término en la imagen dejan claro que no está solo en su paradisíaco destino.

El lugar en el que pernoctan no es apto para cualquier bolsillo, puesto que la pareja se está alojando en un exclusivo resort en forma de Acrópolis moderna, cercano a Puerto Heli -lugar de veraneo de la Familia Real griega- y con precios que van desde los 6.000 a los 21.000 euros la noche.

Piqué y Clara han escogido una de las villas privadas más asequibles -por una cantidad que rondaría los 6.600 euros/noche- con piscina privada infinita en plena naturaleza, fragantes jardines, impresionantes vistas de 360 grados de los olivares y el mar Egeo, y lanchas rápidas a su disposición para descubrir las islas cercanas. Una ubicación idílica en la que, además, cuentan con una privacidad máxima para disfrutar de su amor a salvo de paparazzi y de miradas indiscretas.

El resort ofrece, también, una gran variedad gastronómica con varios restaurantes en su interior, servicios como spa o masajes para relajarse en pareja, y actividades como piragüismo. En esta romántica escapada, a punto de celebrar su tercer aniversario de amor, recargarán las pilas de cara a septiembre.