Star Wars: Disney cancela 'The Acolyte', que no tendrá segunda temporada

A poco más de un mes del final de su emisión, Disney+ ha anunciado la decisión de no continuar con una segunda temporada de 'The Acolyte'. Es la tercera producción del universo de Star Wars que no pasa de sus primeros episodios, tras un exitoso lanzamiento que se ha ido desinflando conforme pasaban las semanas. Las críticas le han dado un notable bajo que no ha sido suficiente para que los productores decidiesen apostar por ella.

'The Acolyte' es buena, pero no lo suficiente para Disney+

La decisión ha sido sorprendente para muchos, que se habían quedado con la idea de que lo nuevo del universo de Star Wars era de las series más esperadas del año, y fue de hecho el mejor estreno de la plataforma en lo que va de año, con 11,1 millones de visualizaciones en los primeros cinco días para su primer episodio. La otra cara de la moneda es que para la tercera semana estaba fuera del top 10 de las más vistas, y su episodio final fue el de menos éxito de todas las series de esta mítica franquicia de ciencia ficción. Unos números que no han sido suficiente para justificar una nueva inversión del orden de los 180 millones de dólares que han costado los ocho primeros episodios que vieron la luz entre junio y julio.

Críticos y espectadores alabaron la libertad de 'The Acolyte', que ambientada 100 años antes que 'Star Wars Episodio 1: La Amenaza Fantasma' nacía sin deudas con alguien, así como el acierto de introducir a este clásico de la ciencia ficción un aire de misterio policíaco. La premisa era de hecho un clásico de este tipo de thrillers: una joven ex padawan al mando de la investigación de una serie de misteriosos crímenes, acompañada de su antiguo maestro con un enemigo más oscuro y poderoso de lo que podían imaginarse. Pero conforme pasaron las semanas las críticas no hacían sino crecer, y el 7,15 de Rotten Tomatoes o el 67/100 de Metacritic se han considerado insuficientes. La competencia en el mercado va al alza y las compañías comienzan a ajustarse el cinturón.

De esta forma 'The Acolyte' ha seguido la misma suerte que 'Obi-Wan Kenobi' y 'El Libro de Boba Fett', ambas con una única temporada, y es así el tercer fracaso de Disney+, tras ser anunciada como la nueva gran apuesta de Disney y dejando una historia con final abierto. Sigue adelante la segunda temporada de 'Andor', con Jude Law como protagonista, para diciembre; la segunda temporada de 'Ashoka' para finales de 2025-principios de 2026 y una cuarta entrega de 'The Mandalorian' en forma de largometraje para 2026, bajo el nombre de 'The Mandalorian & Grogu'.

La noticia de que no habrá segunda temporada del último gran estreno de Disney llega en medio de una polémica con especial resonancia en el mundo anglosajón, donde los círculos de la derecha más conservadora, con figuradas destacadas como Ben Shapiro o Elon Musk, han criticado lo que tachan de una deliberada apuesta política por el discurso que tachan de "woke", con, a su juicio, un exceso de visibilidad para el colectivo LGTBI y las mujeres. Críticas que podrían haber afectado artificialmente a la valoración de la serie en plataformas, hundiendo su imagen por motivos ajenos a su calidad audiovisual y narrativa.