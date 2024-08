El potente mensaje de una nutricionista: 'La comida está para disfrutar, no para que sea tu cruz'

"Soy nutricionista, como pan de molde y no es integral. Lleva queso. Y te diría que el jamón cocido no llega al 90%", comenzaba confesando la nutricionista Patricia Gil Casterá mientras se comía un sándwich mixto, en un vídeo publicado en sus redes sociales. Con este mensaje, quería expresar que no siempre se lleva una dieta totalmente sana. Y no pasa nada. "Las nutricionistas tampoco comemos todo perfecto", ha asegurado.

Mientras se trate de llevar un estilo de vida saludable y una alimentación cotidiana compuesta a partir de productos de buena calidad, no es grave que de vez en cuando nos demos un capricho o utilicemos un alimento que no es la mejor versión del mercado en cuanto a criterios nutricionales, siempre que no se convierta en un hábito.

"Hay varias formas de entender la nutrición. Una puede ser hacerlo todo perfecto, tener el mejor de los alimentos siempre como ingrediente. Y la otra sería entender que la mayoría de tu alimentación está superbién en cuanto a productos, pero que puedes tener algunas pequeñas licencias en base a tu trabajo, tus horarios, tus preferencias y no pasaría tampoco nada", ha explicado Gil Casterá.

Además, la alimentación es una necesidad básica que realizamos cada pocas horas. No se trata de que se convierta en un sufrimiento: "Vamos a comer todos los días el resto de nuestra vida. No nos amarguemos con esta parte. La comida está para disfrutar y no para que sea tu cruz", ha concluido esta nutricionista. Esta joven ha estudiado farmacia y nutrición deportiva y se dedica a asesorar con respecto a estos temas a sus clientes.

Además, una alimentación sana es compatible con platos deliciosos. Puedes buscar las mejores recetas a partir de las frutas y verduras de temporada, tratar de ingerir todos los grupos nutricionales (hidratos de carbono, proteínas, grasas saludables, vitaminas, etc.) y evitar los productos ultraprocesados.