¿Tienes unos pendientes de plata y se han ennegrecido? Con este truco de limpieza relucirán como el primer día

El brillo natural de la plata se va perdiendo con el paso del tiempo. No solo adquiere un tono mate y se empieza a ver envejecida, sino que además puede tomar un color negruzco o rojizo que hará que tu pieza no se muestre tan hermosa como al principio.

Pero hay métodos para que las joyas recuperen su aspecto inicial. Así podrás vestirte con tus accesorios como cadenas, colgantes, pendientes, pulseras o anillos de plata. Cuanto más los cuides y mejor mantenimiento les proveas, más tiempo durarán, ya que si dejas que la suciedad penetre, puede resultar más difícil de eliminar y quizá el resultado no será impecable.

Aunque puedes acudir a un servicio profesional de limpieza de plata, también es posible adecentar tus pendientes en casa con algunos trucos para limpiar la plata.

¿Por qué la plata se pone negra?

No necesariamente la plata es de mala calidad si se queda ennegrecida. Es una reacción química muy común. No es que se oxide (porque la plata no interactúa con el oxígeno del aire), sino que lo que en ella interfiere es el azufre, presente de forma natural en el aire y en la piel.

También es posible que se haya ensuciado por el cloro de la piscina o por cualquier otra partícula presente en el ambiente, lo que puede hacer que la plata pierda su brillo. Pero además, el pH de la piel más o menos ácido según la persona puede verse implicado, así como el uso de ciertos cosméticos que también pueden alterar el aspecto normal de la plata. Pero es sencillo recuperar su esplendor.

Cómo limpiar pendientes o pulseras de plata

El bicarbonato de sodio es el ingrediente estrella para la limpieza de la plata. Para que reluzca como el primer día, forra el fondo de un bol con papel de aluminio y coloca dentro tus joyas. Añade varias cucharadas de bicarbonato, hasta cubrir las piezas. Puedes agregar un poco de jabón líquido.

Entonces, vierte agua hirviendo y comprobarás cómo se produce una pequeña reacción química por la que brotarán burbujas blancas. Déjalo actuar durante diez minutos. Para incidir más sobre las manchas negras, se puede frotar con un cepillo de dientes viejo que empleemos únicamente para este tipo de tareas. A continuación, enjuaga los pendientes con agua fría y sécalos con un papel de cocina absorbente.

Este truquito lo ha probado la dueña de Blanquita Joyas y Accesorios, que es un negocio de un pueblecito de Perú llamado Magdalena del Mar, ha grabado un vídeo y lo ha publicado en sus redes sociales para mostrar la efectividad del método y sus asombrosos resultados, ya que la plata recupera su brillo por completo:

En el caso de joyas de plata con piedras preciosas o semipreciosas, se deben sumergir en agua caliente y jabón, sin agregar otros compuestos para no dañarlas, puesto que son piezas más delicadas. Se puede frotar con suavidad con un bastoncillo de algodón o con un cepillo de dientes de cerdas suaves.

Por último, hay que especificar que si el anillo o pulsera tiene arañazos no se podrán quitar mediante este tipo de limpieza, debido a que ese es un daño causado en el propio material. De ser así, puedes preguntar en una tienda especializada en la confección o venta de joyas de plata.