'Demure', la expresión viral de TikTok que encandila a la Casa Blanca, Kim Kardashian o JLO

"Cancelling the student debt of nearly 5 million Americans through various actions. Very mindful. Very demure", escribió hace unos días la Casa Blanca en sus redes sociales acompañando una foto de un esplendoroso Joe Biden. La publicación acumula cientos de comentarios entre quienes piden "un aumento para el responsable de redes sociales". En plena campaña electoral, la Casa Blanca no ha inventado nada nuevo al utilizar una tendencia de internet para llegar a los posibles votantes más jóvenes, que es precisamente a quienes afecta la medida que promociona, que versa sobre las deudas de los estudiantes.

Como otras tantas palabras que se propagan como la espuma en redes sociales, posiblemente esta tendencia pasará a la historia en cuestión de días. Pero, mientras tanto, ¿qué es demure? Se traduce como recatado, comedido, algo que no llama la atención. Más allá de la comicidad y del azar de los algoritmos, se puede hacer también una lectura menos frívola de la corriente como una sátira del concepto tradicional de feminidad, de la estética clean o a la tendencia tradwife.

Para saber el origen de la expresión toca conocer a la creadora de contenido Jools Lebron, que ha triunfado con sus vídeos en Tiktok desde los primeros días de agosto al utilizar la palabra de manera aleatoria como respuesta a quienes la criticaban precisamente por resultar histriónica o excesiva. "¿Veis cómo vengo al trabajo? Muy demure, muy mindful [recatada y antenta]", dice en uno de los primeros. En otros, presume del atuendo elegido para un viaje en avión, muestra cómo hace ejercicio físico, juega en el casino o se perfuma:

Y como buen término en auge que se precie, celebridades de todos los ámbitos también han querido formar parte de esta tendencia. Entre ellas, Lindsay Lohan, la cantante y actriz Jennifer López, quien ha publicado un vídeo en el que explica cómo beber de una botella de manera recatada o Kim Kardashian, que ilustra cómo posar de la manera más cutsie, very mindful, very demure... "no como las otras chicas", añade con ironía.

Lo mismo ha ocurrido en España con influencers de lifestyle Nuria Uriel o Dan Reville, especializado en cultura pop. Volviendo a la creadora del fenómeno, Jools Lebron, para ella el balance de estas semanas está siendo más que positivo: supera ya los dos millones de seguidores en la red social china y, según ha anunciado, podrá terminar de financiar su proceso de transición de género. Además, ha animado a que quienes consuman sus vídeos se animen a compartir los suyos, pues esto podría provocar un cambio a mejor en sus vidas.

"Quizá deberías subir esos vídeos. Un día estaba siendo cajera, haciendo vídeos en mi descanso... y ahora estoy viajando por el país presentando eventos y voy a poder financiar el resto de mi transición", dijo, visiblemente emocionada.