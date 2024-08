La exmujer de Ralf Schumacher explota contra el expiloto tras confesar su homosexualidad: 'Siento que he desperdiciado mis mejores años'

La última confesión de Ralf Schumacher ha acaparado los titulares de la prensa, especialmente la deportiva. Hace un mes, Ralf Schumacher, el ex piloto de Fórmula 1 y hermano menor de Michael Schumacher, salió del armario e hizo pública su homosexualidad a través de las redes sociales.

Actualmente, vive muy enamorado con su actual pareja Étienne Bousquet-Cassagne, exfuncionario del Frente Nacional y de la Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Asimismo, el hermano del siete veces campeón mundial decidió hacer pública su homosexualidad con el objetivo de ayudar a dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ+ en el mundo del deporte. “Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja correcta con la que puedes compartir todo”, escribió en el pie de foto de su publicación de instagram de la que no ha pasado desapercibida y aún continúa teniendo relevancia, incluida la opinión de su gente más cercana.

El alemán estuvo casado con Cora Brinkmann desde 2001 hasta 2015 y tuvieron un hijo: David Schumacher. Aunque el joven de 22 años le comentó en la publicación que apoya a su padre "al 100%", la modelo ha concedido una entrevista a 'Der Spiegel' en la que ha estallado contra Ralf.

"Hoy me siento utilizada"

"Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto. Durante su trayectoria en la F1, hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica", ha confesado.

Incluso, ha cuestionado si hubo realmente amor durante su relación. "Hoy me siento utilizada durante el matrimonio. Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba? Confié ciegamente en él y por eso su palabra era ley para mí", ha declarado la alemana.

Por su parte, el padre de David ha publicado que su exmujer les fecilitó tras pensar que se habían casado a principios de octubre de 2023 y que también ella estaba feliz. "Creo que es una pena para Etienne y para mí que difunda tantas mentiras. Ambos sólo queremos que nos dejen en paz", ha añadido.